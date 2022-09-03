Secretário de São José do Calçado morre após ataque cardíaco

Luís Cláudio Castanheira de Moraes, secretário de Planejamento e Finanças de São José do Calçado, foi velado e sepultado na tarde deste sábado (3), por volta das 15h. A cerimônia aconteceu no Cemitério de São José do Calçado, que fica no centro da cidade do Sul capixaba. O secretário sofreu um ataque cardíaco neste sábado e não resistiu.
Em nota, a prefeitura informou que decretou luto oficial de três dias. O secretário era conhecido na cidade como Bodoque. Segundo o prefeito Cuíca (PSB), a administração municipal perde um servidor e ele um amigo.
“Bodoque era, além de servidor exemplar, um amigo e companheiro de todas as horas. Com certeza iremos sentir falta não apenas de sua competência, mas da convivência diária que tínhamos com ele. Em meu nome e de todos os servidores da prefeitura, os nossos mais sinceros votos de condolências aos amigos e familiares”, disse o prefeito.