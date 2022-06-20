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Motorista bebeu

Carro cai de cafezal e dois homens morrem em São José do Calçado

Quatro pessoas estavam no veículo: dois homens morreram presos às ferragens. Já um adolescente de 13 anos e o motorista de 71 ficaram feridos. Condutor foi autuado em flagrante pelo crime de homicídio culposo por embriaguez ao volante

Publicado em 20 de Junho de 2022 às 11:28

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

20 jun 2022 às 11:28
Dois homens de 40 anos morreram no acidente em São José do Calçado
Dois homens de 40 anos morreram no acidente em São José do Calçado Crédito: Corpo de Bombeiros
Dois homens de 40 anos morreram em um acidente de carro na tarde deste domingo (19) na estrada do Sítio Romeu, zona rural de São José do Calçado, no Sul do Espírito Santo. No veículo, que caiu em uma ribanceira, em meio a um cafezal, havia outros dois ocupantes, que foram socorridos, segundo a Polícia Militar.
De acordo com a Polícia Militar, o motorista perdeu o controle da direção do carro e caiu de uma ribanceira. O veículo ficou suspenso, preso apenas a um pé de café. Segundo os bombeiros, o local era íngreme e de difícil acesso.
No local, equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e do Corpo de Bombeiros confirmaram a morte de dois homens de 40 anos, que ficaram presos às ferragens do veículo. Ainda foram localizados um adolescente de 13 anos e um homem de 71, que seria o motorista, caídos no meio da plantação.

MOTORISTA INGERIU BEBIDA ALCOÓLICA

As vítimas foram socorridas e encaminhadas ao Hospital Estadual São José. Na unidade, o motorista realizou o teste do bafômetro, que deu positivo para o consumo de álcool. Após atendimento médico, ele foi conduzido à Delegacia Regional de Alegre.
Polícia Civil informou que o motorista foi autuado em flagrante pelo crime de homicídio culposo por embriaguez ao volante. Ele foi encaminhado ao sistema prisional. O estado de saúde do adolescente não foi informado pelo hospital. 

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