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Leonel Ximenes

Instituição financeira do ES abre agência na Zona Sul do Rio

É a 38ª agência aberta no Estado vizinho, e a segunda na região Metropolitana

Públicado em 

30 ago 2022 às 02:11
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Agência do Sicoob-ES que será inaugurada em Ipanema, a segunda da Zona Sul do Rio
Agência do Sicoob-ES que será inaugurada em Ipanema, a segunda da Zona Sul do Rio Crédito: Sicoob-ES/Divulgação
Maior cooperativa de crédito do Espírito Santo, o Sicoob-ES inaugura nesta terça-feira (30), em Ipanema, a sua segunda agência na cidade do Rio de Janeiro. Presente em 72 dos 78 municípios capixabas, o Sicoob-ES agora tem 38 agências no Estado do Rio e outras cinco em três municípios da Bahia, incluindo a capital, Salvador.
As primeiras agências da cooperativa capixaba no Rio de Janeiro foram abertas a partir de 2016, nas regiões Norte, Noroeste e dos Lagos  e em Botafogo, a primeira da região Metropolitana fluminense. 
“Queremos ampliar o papel do cooperativismo de crédito no local, proporcionando estímulo da economia, competitividade e desenvolvimento social, que são marcas da nossa instituição”, destaca o presidente do Sicoob Sul, Rubens Moreira.

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Com mais de 560 mil associados, o Sicoob-ES atua no Espírito Santo, no Rio de Janeiro e na Bahia. São sete as cooperativas filiadas: Norte, Leste Capixaba, Coopermais, Sul-Serrano, Sul, Sul-Litorâneo e Sicoob Credirochas.
A cooperativa de crédito oferece vários serviços e produtos como conta-corrente, investimentos, linhas de crédito, cartões, previdência, consórcios e seguros.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua história em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De lá para cá, acumula passagens pelas editorias de Polícia, Política, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Também atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 é colunista. É formado em Jornalismo pela Universidade Feedral do Espírito Santo.

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Bahia espírito santo Rio de Janeiro (RJ) Salvador (BA) Mercado Financeiro Cooperativas Sicoob ES
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