Instituição financeira do ES abre agência na Zona Sul do Rio

Maior cooperativa de crédito do Espírito Santo
, o Sicoob-ES inaugura nesta terça-feira (30), em Ipanema, a sua segunda agência na cidade do Rio de Janeiro
. Presente em 72 dos 78 municípios capixabas, o Sicoob-ES agora tem 38 agências no Estado do Rio e outras cinco em três municípios da Bahia, incluindo a capital, Salvador.
As primeiras agências da cooperativa capixaba no Rio de Janeiro foram abertas a partir de 2016, nas regiões Norte, Noroeste e dos Lagos e em Botafogo, a primeira da região Metropolitana fluminense.
“Queremos ampliar o papel do cooperativismo de crédito no local, proporcionando estímulo da economia, competitividade e desenvolvimento social, que são marcas da nossa instituição”, destaca o presidente do Sicoob Sul, Rubens Moreira.
Com mais de 560 mil associados, o Sicoob-ES atua no Espírito Santo, no Rio de Janeiro e na Bahia
. São sete as cooperativas filiadas: Norte, Leste Capixaba, Coopermais, Sul-Serrano, Sul, Sul-Litorâneo e Sicoob Credirochas.
A cooperativa de crédito oferece vários serviços e produtos como conta-corrente, investimentos, linhas de crédito, cartões, previdência, consórcios e seguros.