Sicoob ES chega a 500 mil associados com resultado de R$ 584 milhões

O Sicoob ES é uma instituição financeira cooperativa que tem mais de 500 mil associados Crédito: Sicoob ES/Divulgação

Com um resultado positivo de R$ 584 milhões no fechamento de 2021, o Sicoob ES teve um crescimento de 68% no ano, e cerca de R$ 226 milhões serão distribuídos aos associados. Os resultados deram um impulso para as novas ações da cooperativa em 2022, entre elas, o lançamento de uma plataforma de relacionamento com os associados e expansão das agências. A instituição também comemora a ampliação do quadro social, que ultrapassou 500 mil pessoas e empresas, com a adesão de 105 mil cooperados no ano.

Segundo o diretor-executivo do Sicoob ES, Nailson Dalla Bernadina, a instituição dará prosseguimento ao seu plano de expansão física com a inauguração de 45 agências em 2022. A título de comparação, em 2021, foram inauguradas 13 novas agências, o que representa um grande salto de abrangência no Estado, já que a rede, atualmente, possui 125 pontos de atendimento em 71 municípios capixabas, e outros 27 no Rio de Janeiro e na Bahia.

“Queremos estar presentes de todas as formas junto aos nossos associados. A expansão dessas agências é um passo muito importante nessa direção. E também é uma continuidade dos nossos planos de expansão, já que temos hoje a maior rede de atendimento do Espírito Santo, e queremos estar cada vez mais próximos, seja de forma física, seja virtual, por meio de nossa plataforma de relacionamento”, avalia.

R$ 584 MILHÕES FOI O RESULTADO POSITIVO NO FECHAMENTO DE 202I DA INSTITUIÇÃO

Em fevereiro, o Sicoob ES inaugurou duas novas unidades em Cariacica: uma em Campo Grande e outra na sede do município. Até dezembro, estão planejadas novas agências em outros 10 municípios do Estado: Afonso Cláudio, Água Doce do Norte, Alto Rio Novo, Mantenópolis, Mucurici, Ponto Belo, São Mateus, Santa Maria de Jetibá, Vila Velha e Vitória.

Fora do Espírito Santo, o Sicoob ES vai instalar pontos de atendimento nos Estados do Rio de Janeiro (Arraial do Cabo, Niterói, Duque de Caxias, Nova Iguaçu e Capital), na Bahia (Ilhéus, Itabuna, Itacaré e Salvador) e em São Paulo (São José dos Campos).

“Apesar dos desafios econômicos impostos pela pandemia, o Sicoob não mediu esforços para seguir com seu plano de expansão, levando nosso leque de produtos financeiros para mais pessoas”, afirma o presidente estadual da instituição, Bento Venturim.

PIX E CANAIS DIGITAIS

Diretor-executivo do Sicoob ES: "Queremos estar presentes de todas as formas junto aos nossos associados" Crédito: Sicoob ES/Divulgação

O foco na plataforma de relacionamento também será prioridade neste ano para a instituição. Somente no ano passado, o montante movimentado por meio do Pix no Sicoob ES chegou a R$ 32,5 bilhões em 2021, com mais de 25 milhões de transações realizadas no período e R$ 281 milhões de liberações de crédito via aplicativo.

Para Nailson Dalla Bernadina, esse indicador ressalta a importância dos canais digitais como meio facilitador para a gestão financeira. No ano passado, foram realizadas mais de 32 milhões de transações pelo aplicativo, uma elevação de 54% em relação a 2020. O diretor-executivo destaca que a disponibilidade de múltiplos canais propicia facilidade para o associado.

“É possível realizar movimentações a qualquer hora e em qualquer lugar, no canal mais cômodo para o associado”. Os meios de atendimento não presenciais incluem aplicativos, WhatsApp, telefone, internet banking e chat, canais que complementam o relacionamento realizado nas agências, em correspondentes e pelo autoatendimento nos caixas eletrônicos.

"Vamos investir em tecnologia para que o Sicoob esteja muito alinhado com a pauta do open banking, dando maior comodidade aos nossos cooperados. Eles poderão escolher o meio de ingressar na cooperativa e também a plataforma de atendimento que preferirem" Nailson Dalla Bernadina - diretor-executivo do Sicoob ES

RESPONSABILIDADE SOCIAL

Em 2021, o Sicoob ES investiu um total de R$ 4,7 milhões em iniciativas de responsabilidade social, impactando direta e indiretamente 510 mil pessoas. Entre os projetos, destacam-se o Arte de Somar, que é um programa de educação financeira promovido nas escolas, e o edital de projetos sociais, que seleciona iniciativas voltadas ao desenvolvimento socioeconômico nas comunidades.

“Estamos sempre abraçando causas que geram valor para a sociedade e que mostrem a transformação positiva propiciada pelo cooperativismo. O investimento em projetos sociais vai ao encontro do nosso ideal de participar da construção de uma sociedade mais justa e sustentável”, disse a superintendente de pessoas e responsabilidade social do Sicoob ES, Sandra Kwak.

A instituição também possui projetos de incentivo à geração de energia limpa e da autossuficiência energética. Esta última foi alcançada em 2021, com a inauguração da usina de geração de energia fotovoltaica em Conceição da Barra, no Norte do Estado.

SAIBA MAIS

Em 2022 a instituição dará prosseguimento ao seu plano de expansão física Crédito: Sicoob ES/Divulgação