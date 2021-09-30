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Investimento

Com nova fábrica, cooperativa de laticínios vai dobrar captação de leite no ES

Investimento de R$ 130 milhões em empreendimento de Cachoeiro de Itapemirim vai diminuir custos de produção e aumentar a competitividade no setor

Publicado em 30 de Setembro de 2021 às 19:23

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

30 set 2021 às 19:23
Cooperativa de Laticínios Selita vai inaugurar um novo parque industrial em Cachoeiro de Itapemirim
Cooperativa de Laticínios Selita vai inaugurar um novo parque industrial em Cachoeiro de Itapemirim Crédito: Renan Calabrez
A Cooperativa de Laticínios Selita vai inaugurar um novo parque industrial em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, neste sábado (2). Com a nova fábrica, na localidade de Safra, a empresa pretende dobrar a captação de leite junto aos produtores rurais associados para 850 mil litros por dia.
A fábrica atual, no bairro Campo Leopoldina, será desativada e o destino do imóvel ainda será definido. A atual sede da cooperativa foi construída em 1977. Para o novo empreendimento, que começou a ser construído em novembro de 2017, foram investidos R$ 130 milhões.

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Segundo a cooperativa, as instalações, mais amplas e modernas, devem diminuir custos e aumentar a eficiência. A capacidade instalada de recepção de leite será até 850 mil litros de leite/dia – 450 mil a mais do que o limite atual.
Inicialmente, segundo a Selita, serão ofertadas oportunidades de crescimento para a equipe do atual quadro de funcionários. A cooperativa possui atualmente 450 colaboradores diretos e mais de 10 mil pessoas envolvidas indiretamente em toda a cadeia produtiva.

Novo parque industrial da Selita

Para o presidente da Selita, Leonardo Monteiro, a nova indústria é um marco na história da cooperativa. “Esse novo parque vai possibilitar uma redução significativa nos custos, porque a atual fábrica está com custos elevados. Além disso, vai gerar com os novos equipamentos e com a estrutura mais moderna, mais produtividade e eficiência em todos os processos”, explica.
Durante a construção foram gerados mais de 500 empregos, compreendendo as várias etapas como terraplanagem, edificação e montagem.

MERCADO

A cooperativa é formada por mais de 1,8 mil cooperados, que estão localizados em 51 municípios entre o Espírito SantoRio de Janeiro e Minas Gerais. A maior parte dos cooperados, cerca de 90%, está no Espírito Santo.
Com a nova estrutura, a intenção da cooperativa é melhorar a remuneração dos cooperados, diminuir os custos de produção e aumentar a competitividade no mercado de lácteos.
Atualmente, a Selita comercializa no Espírito Santo, parte do Rio de Janeiro e Sul da Bahia. A empresa tem um portfólio com cerca de 85 produtos, entre a linha de leite UHT, diversos tipos de queijos, iogurtes, requeijão, manteiga, doce de leite, creme de leite, entre outros.

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