Com nova fábrica, cooperativa de laticínios vai dobrar captação de leite no ES

Cooperativa de Laticínios Selita vai inaugurar um novo parque industrial em Cachoeiro de Itapemirim Crédito: Renan Calabrez

A Cooperativa de Laticínios Selita vai inaugurar um novo parque industrial em Cachoeiro de Itapemirim , no Sul do Espírito Santo , neste sábado (2). Com a nova fábrica, na localidade de Safra, a empresa pretende dobrar a captação de leite junto aos produtores rurais associados para 850 mil litros por dia.

A fábrica atual, no bairro Campo Leopoldina, será desativada e o destino do imóvel ainda será definido. A atual sede da cooperativa foi construída em 1977. Para o novo empreendimento, que começou a ser construído em novembro de 2017, foram investidos R$ 130 milhões.

Segundo a cooperativa, as instalações, mais amplas e modernas, devem diminuir custos e aumentar a eficiência. A capacidade instalada de recepção de leite será até 850 mil litros de leite/dia – 450 mil a mais do que o limite atual.

Inicialmente, segundo a Selita, serão ofertadas oportunidades de crescimento para a equipe do atual quadro de funcionários. A cooperativa possui atualmente 450 colaboradores diretos e mais de 10 mil pessoas envolvidas indiretamente em toda a cadeia produtiva.

Novo parque industrial da Selita

Para o presidente da Selita, Leonardo Monteiro, a nova indústria é um marco na história da cooperativa. “Esse novo parque vai possibilitar uma redução significativa nos custos, porque a atual fábrica está com custos elevados. Além disso, vai gerar com os novos equipamentos e com a estrutura mais moderna, mais produtividade e eficiência em todos os processos”, explica.

Durante a construção foram gerados mais de 500 empregos, compreendendo as várias etapas como terraplanagem, edificação e montagem.

MERCADO

Com a nova estrutura, a intenção da cooperativa é melhorar a remuneração dos cooperados, diminuir os custos de produção e aumentar a competitividade no mercado de lácteos.