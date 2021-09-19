"Maior desafio para a economia brasileira é a execução de reformas"

O cenário está muito claro. Estamos debatendo reforma administrativa, reforma tributária. Já se sabe o que precisa ser feito para que a economia possa continuar a avançar. Mas precisamos finalizar esses projetos, deixá-los bem amarrados e então aprovar. É um desafio de execução. Ainda assim, estou bastante confiante de que conseguiremos aprovar o quanto antes. O que precisamos é continuar avançando com a vacinação e com as reformas, para que as empresas consigam se reerguer. Com as pequenos e médios negócios, principalmente, retomando, a economia como um todo aquece.