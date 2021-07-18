Novo IR: entenda quem ganha e quem perde com a reforma

Dinheiro: reforma do IR vai pesar mais no bolso de alguns setores Crédito: Gabriel Cabral/Folhapress

Se for aprovada como está, a segunda fase da reforma tributária , que trata das alterações de cobrança no Imposto de Renda (IR) de pessoas físicas e jurídicas e da tributação de investimentos, terá impactos positivos para os contribuintes de menor renda e para parte dos investidores.

Por outro lado, uma parcela considerável da população não poderá mais entregar a declaração simplificada do IRPF, que conta com um desconto de 20%. Somente no Espírito Santo , cerca de 200 mil contribuintes deverão ser afetados . Além disso, grandes investidores sentirão mais o peso da carga tributária e empresas perderão subsídios que podem encarecer algumas operações e até afetar o pagamento de alguns benefícios destinados a trabalhadores.

Vale lembrar que a proposta ainda precisa ser aprovada pelo Congresso e está sujeita a alterações.

A proposta original foi apresentada pela equipe econômica do governo federal no dia 25 de junho. No dia 13, última terça-feira, o relator da reforma na Câmara , deputado Celso Sabino (PSDB-PA), entregou o parecer preliminar, que altera alguns pontos do texto, principalmente em relação à cobrança de impostos das empresas.

A principal mudança é o corte de 12,5 pontos percentuais na alíquota base do IRPJ. Com isso, ela sairia dos atuais 15% para 2,5%. O corte seria de 10% no primeiro ano e de 2,5% no segundo. No texto apresentado pela equipe econômica do governo, a redução prevista era de 5 pontos percentuais, indo de 15% para 10%.

O fim da isenção sobre os rendimentos distribuídos pelos fundos imobiliários, medida que havia sido criticada na proposta do governo federal, também foi alterada. Na versão do relator, essa mudança foi retirada e a isenção é mantida.

O relator também propôs acabar com a regra que permite que as empresas deduzam do Imposto de Renda o dobro das despesas comprovadamente realizadas no âmbito do Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT). Isso inclui gastos com o pagamento de cestas básicas a funcionários, alimentação no trabalho ou fornecimento de vale-alimentação.

A Gazeta, se aprovada, essa regra pode colocar em risco o pagamento dos benefícios a mais de Conforme mostrou reportagem de, se aprovada, essa regra pode colocar em risco o pagamento dos benefícios a mais de 412 mil trabalhadores no Espírito Santo.

Além disso, houve um acordo entre os deputados e o governo federal para que sejam retirados benefícios fiscais dos setores químico, farmacêutico, perfumaria, higiene, indústria de embarcações e aeronaves.

Segundo o relator, o impacto desse corte afetaria 20 mil empresas, mas beneficiaria outras 1,1 milhão por propiciar a redução no IR. Ainda assim, é esperado que o saldo final aos cofres da União seja negativo. Isso porque o custo total das novas regras será de R$ 115 bilhões até 2023, enquanto os ganhos esperados são de cerca de R$ 85 bilhões.

Não houve alteração na proposta original no que se refere ao Imposto de Renda para pessoa física. Isso significa que, entre outros pontos, foi mantido o aumento do teto de isenção para trabalhadores que ganham até R$ 2,5 mil por mês. Atualmente, o limite é R$ 1,9 mil. A atualização da faixa de isenção é de cerca de 31, e deve beneficiar 116 mil contribuintes no Espírito Santo

Todos os contribuintes, porém, serão contemplados com alguma redução no valor do tributo, por conta da mudança nas demais faixas.

A reforma também afeta os cofres dos Estados e municípios. No caso Espírito Santo, o cálculo é perda de mais de R$ 330 milhões por ano em função das receitas que deixarão de ser arrecadadas ou repassadas pelo governo federal ao Estado e aos municípios capixabas caso o projeto seja aprovado pelo Congresso.

O texto em tramitação prevê uma queda de R$ 30 bilhões na carga tributária do IR com medidas como o aumento da faixa de isenção para pessoa física e o corte no tributo pago pelas empresas. Segundo nota da Confederação dos Secretários de Fazenda dos Estados (Consefaz), os entes federados arcariam com 90% desse montante da renúncia fiscal.

A apresentação do relatório é apenas uma das fases de tramitação da reforma do IR no Congresso . Para começar a valer, ela precisa ser aprovada na Câmara e no Senado , além de passar por sanção do presidente Jair Bolsonaro (sem partido).

O documento, entretanto, já estaria sendo alvo de discussão interna. Na tarde de quinta-feira (15), o Ministério da Economia reforçou, em nota enviada à reportagem, que o relatório da reforma tributária é preliminar e está sendo revisado pela pasta.

VEJA PONTO A PONTO A PROPOSTA DE REFORMA DO IMPOSTO DE RENDA

IRPJ E INVESTIMENTOS

Imposto de Renda para empresas

Como é: Alíquota base do IRPJ é hoje de 15%. Além disso, há cobrança de 10% sobre o lucro que exceder R$ 20 mil.

Alíquota base do IRPJ é hoje de 15%. Além disso, há cobrança de 10% sobre o lucro que exceder R$ 20 mil. Proposta do governo: Corte da alíquota em 5 pontos percentuais gradualmente. Para 12,5% em 2022 e 10% em 2023. Fica inalterada a cobrança de 10% sobre lucro que exceder R$ 20 mil.

Corte da alíquota em 5 pontos percentuais gradualmente. Para 12,5% em 2022 e 10% em 2023. Fica inalterada a cobrança de 10% sobre lucro que exceder R$ 20 mil. Versão do relator: Corte 12,5 pontos percentuais, sendo 10 pontos no primeiro ano e 2,5 no segundo. Alíquota base cairia de 15% para 2,5%. Fica inalterada a cobrança de 10% sobre lucro que exceder R$ 20 mil.

Lucro real

Como é: Receita diz que, hoje, há uso indevido do sistema de lucro presumido (mecanismo simplificado de apuração) para alocar rendimentos que deveriam ser tributados.

Receita diz que, hoje, há uso indevido do sistema de lucro presumido (mecanismo simplificado de apuração) para alocar rendimentos que deveriam ser tributados. Proposta do governo: Projeto amplia situações que estabelecem a obrigatoriedade de apuração do IRPJ e da CSLL com base no lucro real.

Projeto amplia situações que estabelecem a obrigatoriedade de apuração do IRPJ e da CSLL com base no lucro real. Versão do relator: Relator retomou possibilidades de empresas usarem a tributação pelo lucro presumido. Mudança era uma demanda do setor de construção.

Fundos Imobiliários

Como é: Hoje há isenção sobre os rendimentos distribuídos a pessoa física no caso de fundos imobiliários com cotas negociadas em bolsa a partir de 2022, e a tributação dos demais cotistas é de 20%.

Hoje há isenção sobre os rendimentos distribuídos a pessoa física no caso de fundos imobiliários com cotas negociadas em bolsa a partir de 2022, e a tributação dos demais cotistas é de 20%. Proposta do governo: Fim da isenção e cobrança de 15% sobre os rendimentos.

Fim da isenção e cobrança de 15% sobre os rendimentos. Versão do relator: mudança foi eliminada do texto. Isenção é mantida.

Come-cotas em fundos abertos e fechados

Como é: Os fundos abertos pagam imposto (o chamado come-cotas) duas vezes por ano, em maio e novembro. Já os fechados (restritos a quem tem mais dinheiro) não têm essa obrigação e só pagam na hora do resgate dos recursos.

Os fundos abertos pagam imposto (o chamado come-cotas) duas vezes por ano, em maio e novembro. Já os fechados (restritos a quem tem mais dinheiro) não têm essa obrigação e só pagam na hora do resgate dos recursos. Proposta do governo: Os abertos deixam de recolher em maio e passam a recolher apenas em novembro. Já os fechados passam a ter a obrigação de recolher em novembro, assim como os abertos.

Os abertos deixam de recolher em maio e passam a recolher apenas em novembro. Já os fechados passam a ter a obrigação de recolher em novembro, assim como os abertos. Versão do relator: Sabino afirma que retirou a previsão de tributação com come-cotas dos fundos de investimento em infraestrutura, agronegócios e logística.

Tributação de dividendos

Como é: A distribuição dos dividendos a acionistas é isenta.

A distribuição dos dividendos a acionistas é isenta. Proposta do governo: Seriam tributados em 20% na fonte. Haverá uma isenção para até R$ 20 mil por mês, mas desde que a pessoa física receba de micro ou pequena empresa.

Seriam tributados em 20% na fonte. Haverá uma isenção para até R$ 20 mil por mês, mas desde que a pessoa física receba de micro ou pequena empresa. Versão do relator: Sabino manteve os termos propostos pelo governo, mas retirou a cobrança de dividendos quando a distribuição ocorrer entre empresas do mesmo grupo.

Bolsa de Valores

Para as operações em Bolsa, a cobrança será feita trimestralmente, e não mensalmente como é hoje. Além disso, haverá uma alíquota de 15% para todos os mercados.

A compensação de prejuízos poderá ocorrer entre todas as operações, inclusive day trade, nome dado para as operações de compra e venda de um ativo no mesmo pregão. No caso das operações de day trade, o imposto será reduzido de 20% para 15%.

Também estão previstas mudanças em relação ao ganho de capital com ações em Bolsa.

A isenção de IR nessas operações, hoje de R$ 20 mil por mês, passaria para R$ 60 mil por trimestre.

NOVO IRPF

Teto da isenção do Imposto de Renda passa de R$ 1,9 mil para R$ 2,5 mil;

Redução de 31% na faixa de isenção e de, em média, 13% nas demais;



Somente quem ganha até R$ 40 mil por ano (pouco mais de R$ 3 mil por mês) terá direito ao desconto simplificado de 20%;

Proposta do governo não foi alterada pelo relator.

OUTRAS MUDANÇAS

Vale-alimentação e fornecimento de alimento

A proposta acaba com dedução de imposto que empresas recebem pelo Programa de Alimentação ao Trabalhador (PAT). Pode ficar mais caro fornecimento de alimentação e tíquetes por empresas, e tornar a ofertar do benefício, que não é garantido por lei, menos atrativa.

Transporte aéreo

O relatório acaba com isenção e redução de impostos para partes, peças e componentes destinados ao reparo, revisão e manutenção de aeronaves e embarcações, o que pode elevar o custo do transporte aéreo no país.

Gás natural

O texto também acaba com redução de impostos incidentes sobre a receita bruta decorrente da venda de gás natural canalizado e carvão mineral destinados à geração de energia elétrica.

Indústria farmacêutica

O relatório acaba com incentivos tributários concedidos à indústria farmacêutica e de produtos de perfumaria, de toucador ou de higiene pessoal. Também acaba com alíquotas reduzidas para produtos destinados ao uso em hospitais, clínicas e consultórios médicos e odontológicos.

Auxílio-transporte ou moradia de agentes públicos