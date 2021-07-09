200 mil no ES não poderão mais fazer declaração simplificada do IR

Mudanças no Imposto de Renda foram propostas pelo governo federal Crédito: Marcello Casal Jr / Agência Brasil

O projeto, que faz parte da segunda etapa da reforma tributária , prevê que o desconto de 20% obtido na declaração simplificada pelos contribuintes ficará restrito aos que ganham até R$ 40 mil por ano, ou cerca de R$ 3.333 por mês, supondo a existência de um salário regular.

O conselheiro do Conselho Regional de Contabilidade do Espírito Santo (CRC-ES), Walterleno Noronha, projetou o impacto da proposta original, a partir de dados da Receita Federal. Segundo o órgão, foram recebidas 361.365 declarações do modelo simplificado no Espírito Santo este ano — 57,1% do número total de contribuintes (632,1 mil) que prestaram contas ao Leão.

“Com esse limite de R$ 40 mil por ano, um trabalhador com salário superior a R$ 3.333 mensais, aproximadamente, já perderia o direito à declaração simplificada. Pode-se estimar que cerca de 200 mil pessoas, isto é, mais da metade das que utilizam esse modelo de envio da documentação atualmente, serão afetadas, e precisarão fazer o modelo completo.”

Segundo cálculo da Unafisco (Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil), a nova regra pode atingir dois milhões de contribuintes no país.

Atualmente, o modelo simplificado de declaração garante um desconto de 20% sobre a base de cálculo do imposto, limitado a R$ 16.754,34.

Noronha destacou que a alteração nas regras para acesso a essa modalidade de envio afetará principalmente os contribuintes que não têm deduções a fazer, por exemplo, com dependentes, despesas com educação ou saúde, ou previdência privada.

“Na modalidade simplificada, o governo já dá um desconto de 20% da receita da pessoa para fins de abatimento. Isso significa que tenho um valor menor de tributos a pagar, independentemente de ter gastos dedutíveis. Se estou obrigado à modalidade completa, precisarei apresentar as despesas dedutíveis para pagar menos. Caso essas despesas não existam, haverá um valor maior de imposto a pagar, ou uma restituição menor a receber”, observou.

Na avaliação de Monica Porto, membro do Sindicato das Empresas de Serviços Contábeis e das Empresas de Assessoramento, Perícias, Informações e Pesquisas do Estado do Espírito Santo (Sescon-ES) e conselheira do CRC-ES, a existência de gastos a deduzir não significa necessariamente que não haverá impacto sobre o valor a pagar ou restituir.

Ela reforça que, com a correção da tabela do Imposto de Renda, mais de 116 mil pessoas serão isentas da tributação no Estado, conforme noticiou A Gazeta . Isso se deve ao fato de que a proposta do governo eleva a faixa de isenção para ganhos mensais de até R$ 2.500, contra os R$ 1.903,98 atuais.

Como contrapartida, entretanto, uma parcela da população passará a pagar mais impostos em função das novas regras para declaração simplificada.

“Para algumas pessoas, o valor do imposto a ser pago pode praticamente dobrar. Mesmo que a pessoa tenha dependentes, gastos com educação, despesas médicas, plano de saúde, entre outros, as deduções, muitas vezes não alcançam o mesmo valor de desconto que esse contribuinte teria se utilizasse o registro simplificado. Seria preciso ter despesas altas. Uma pessoa que é solteira, que ganha pouco além de R$ 40 mil ao ano, vai sentir o peso dessas alterações no bolso.”

REFORMA DO IMPOSTO DE RENDA

A segunda etapa da reforma tributária do governo federal foi enviada ao Congresso no último dia 25, e agora aguarda a análise dos deputados. A proposta consiste em uma transformação do Imposto de Renda (IR), tanto para pessoas físicas quanto jurídicas, incluindo mudanças na tributação dos investimentos.

No caso do IRPF, o texto prevê:

Atualização da tabela, com ampliação da faixa de isenção para quem recebe até R$ 2.500 mensais;

Limite de renda de até R$ 40 mil anuais para uso do desconto simplificado de 20%;



Atualização de imóveis e tributação de lucros e dividendos.

No caso do IRPJ, é prevista uma redução da tributação para empresas de todos os setores, em duas etapas: a alíquota cairá dos atuais 15% para 12,5%, em 2022, e daí para 10%, a partir de 2023. O adicional de 10% para maiores empresas permanece. Pela proposta, deixa de existir a possibilidade de isentar o dinheiro do empresário investido na sua empresa (juro sobre capital próprio). Pagamentos de gratificações e participação nos resultados a sócios e dirigentes feitos com ações da empresa não poderão ser deduzidos como despesas operacionais.

Além disso, foram propostas mudanças no imposto de renda para investimentos . Os ativos de renda fixa, como Tesouro Direto e CDB, por exemplo, terão alíquota única de 15%. Não haverá mais o escalonamento de 22,5% a 15%, dependendo do prazo de aplicação. O mesmo ocorrendo com os fundos abertos.

Pela proposta, os fundos multimercados terão alíquota única de 15% e o mesmo tratamento dos fundos abertos para “come-cotas”, que passará a ser recolhido uma única vez no ano, e não duas. Já os fundos exclusivos, utilizados por pessoas com mais recursos, passarão a pagar como os demais.

Para os Fundos de Investimento Imobiliário (FIIs), acabará a isenção sobre os rendimentos distribuídos a pessoa física no caso de FII com cotas negociadas em bolsa a partir de 2022. A tributação dos demais cotistas cai de 20% para 15% na distribuição de rendimentos, na amortização e na alienação de cotas dentro e fora de bolsa.