Reforma do IR até agora só complica o que deveria ser simplificado

Aplicativo de celular para preenchimento e entrega do Imposto de Renda Crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasi

Para o Fisco, deve haver arrecadação adicional de R$ 32 bilhões até 2024 com a limitação do desconto simplificado, que acabará abocanhada pelo aumento nas isenções para 5,2 milhões em faixas inferiores. O resultado será um rombo de R$ 43,4 bilhões ao longo do período. Expõe-se assim o peso que a mudança fará no bolso da faixa intermediária.

O Brasil espera uma reforma que simplifique o custoso e complicado sistema tributário do país, sem que se aumente a carga tributária. O relator defende que a proposta em jogo poderá provocar uma redução líquida efetiva nos tributos que incidem sobre a renda de R$ 20 bilhões por ano a partir de 2023.

Como resultado de medidas como o corte da alíquota do IR das empresas de 15% para 2,5%, uma boa notícia da correção da proposta original do governo, a diminuição total da carga deve atingir R$ 30 bilhões. Uma conta que, segundo tributaristas, deve ficar principalmente para Estados e municípios, que acumularão perdas de até R$ 27 bilhões. O que deve gerar mais conflito federativo e afetar as contas públicas. O ministro Paulo Guedes confia numa recuperação econômica nos níveis pré-pandemia para evitar o rombo, mas é uma aposta arriscada.