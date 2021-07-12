Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Editorial
  • Aumento das despesas básicas sacrifica ainda mais quem já vive no sufoco
Opinião da Gazeta

Aumento das despesas básicas sacrifica ainda mais quem já vive no sufoco

Quando não sobra dinheiro para uma emergência ou mesmo para o lazer, é sinal de que não há qualidade de vida para as pessoas. A vida vira uma questão de sobrevivência

Publicado em 12 de Julho de 2021 às 02:00

Públicado em 

12 jul 2021 às 02:00

Colunista

Carteira vazia
Pesquisa “O Bolso dos Brasileiros” da Serasa apontou que, em maio, a inadimplência em contas básicas como energia, gás e água chegou a 22,3% Crédito: Towfiqu Barbhuiya/Unsplash
No orçamento familiar, o primeiro movimento em tempos de crise é o corte sumário dos supérfluos. Do delivery do fim de semana às atividades de lazer, os ajustes para fazer o mês caber no salário fazem parte da rotina. Mas o drama atual das famílias é que está faltando dinheiro até para o que é essencial. 
pesquisa “O Bolso dos Brasileiros” da Serasa  apontou que, em maio, a inadimplência em contas básicas como energia, gás e água chegou a 22,3%. Para muitos brasileiros, a decisão  passou a ser sobre qual boleto deve ser priorizado e qual pode ficar para depois. No Espírito Santo, houve certo alívio, com o endividamento das famílias recuando para 24,7% em maio,  0,8 ponto percentual menor que o mês de abril. Ainda assim, um número relevante.
As más notícias não param de chegar. Em meio à crise hídrica, a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) aumentou em 52% o valor da bandeira vermelha 2. O gás de cozinha (gás liquefeito de petróleo - GLP)  subiu 6% na última semana, o 16º aumento seguido. Sem falar na inflação dos alimentos, que mesmo que tenha sofrido desaceleração no mês de junho, ainda continua mordendo pedaços maiores do salário todo mês, a cada visita ao supermercado. Outras despesas, como o aluguel, reajustado em meio à alta do Índice Geral de Preços do Mercado (IGPM), também pesam no bolso. 

Veja Também

Aumento da conta de energia afeta o bolso e a retomada econômica

Alta da energia deve afetar preço do leite, da carne e até da cerveja

O processo inflacionário sobre as despesas essenciais afeta a todos, mas não chega a tirar o sono dos mais ricos. Os aumentos em contas como a de luz e gás são proporcionalmente mais altos para as pessoas com rendas mais baixas, por comprometerem  mais diretamente os salários. 
Situação que fica ainda mais grave em um contexto no qual o país atinge a marca de 14,8 milhões de desempregados. Sem falar nos impactos na renda durante a pandemia, com reduções de jornada, ausência de reajustes nos salários e redução do valor do auxílio emergencial em 2021. O empobrecimento da população acaba sendo inevitável diante de uma conjuntura tão desfavorável.
De acordo com a Pesquisa de Endividamento e Inadimplência do Consumidor (Peic), realizada pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), famílias que ganham até 10 salários mínimos no país foram as mais afetadas, com o endividamento nessa faixa passando de 69% para 70,7% de maio para junho, o maior nível em 11 anos. Em junho do ano passado, o percentual era de 68,2%.
Quando não sobra dinheiro para uma emergência ou mesmo para o lazer, é sinal de que não há qualidade de vida para as pessoas. A vida vira uma questão de sobrevivência. É um quadro explícito de deterioração social, quando famílias não são capazes do sustento básico. Enquanto isso, o país tarda a se reorganizar e adia diuturnamente as reformas estruturantes para fortalecer o Estado e atrair mais investimentos, gerando empregos e qualificação e, sobretudo, mais dignidade. Há ainda uma pandemia a ser superada, mas a reação organizada continua pífia. Há muito a ser feito.

LEIA MAIS EDITORIAIS

Violência registrada nas estradas do ES é atraso civilizatório

De Dondoni a sargento da PM, a justiça é feita a duras penas

Correção na tabela do Imposto de Renda ainda não faz justiça, mas é um avanço

Não há reforma administrativa séria sem ataque aos supersalários

Ao priorizar educação, Estado investe nos futuros cidadãos

Tópicos Relacionados

Economia
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Mulher lendo rótulo de alimentos
Aprenda a ler rótulos de alimentos e fazer escolhas mais saudáveis
Imagem de destaque
Dor nas costas, partos difíceis, dentes apinhados e sinusites: os 'defeitos' evolutivos que questionam ideia do 'design inteligente' do corpo humano
Imagem BBC Brasil
Teerã jamais vai ceder o controle do Estreito de Ormuz, afirma alto político iraniano à BBC

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados