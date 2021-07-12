Aumento das despesas básicas sacrifica ainda mais quem já vive no sufoco

Pesquisa “O Bolso dos Brasileiros” da Serasa apontou que, em maio, a inadimplência em contas básicas como energia, gás e água chegou a 22,3% Crédito: Towfiqu Barbhuiya/Unsplash

No orçamento familiar, o primeiro movimento em tempos de crise é o corte sumário dos supérfluos. Do delivery do fim de semana às atividades de lazer, os ajustes para fazer o mês caber no salário fazem parte da rotina. Mas o drama atual das famílias é que está faltando dinheiro até para o que é essencial.

O processo inflacionário sobre as despesas essenciais afeta a todos, mas não chega a tirar o sono dos mais ricos. Os aumentos em contas como a de luz e gás são proporcionalmente mais altos para as pessoas com rendas mais baixas, por comprometerem mais diretamente os salários.

Situação que fica ainda mais grave em um contexto no qual o país atinge a marca de 14,8 milhões de desempregados. Sem falar nos impactos na renda durante a pandemia, com reduções de jornada, ausência de reajustes nos salários e redução do valor do auxílio emergencial em 2021. O empobrecimento da população acaba sendo inevitável diante de uma conjuntura tão desfavorável.

De acordo com a Pesquisa de Endividamento e Inadimplência do Consumidor (Peic), realizada pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), famílias que ganham até 10 salários mínimos no país foram as mais afetadas, com o endividamento nessa faixa passando de 69% para 70,7% de maio para junho, o maior nível em 11 anos. Em junho do ano passado, o percentual era de 68,2%.