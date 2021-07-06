Não há reforma administrativa séria sem ataque aos supersalários

Reforma administrativa passou pela CCJ e segue em tramitação Crédito: CNJ/Rodolfo Stuckert

Acumulam-se decisões (ou a falta delas) do governo Jair Bolsonaro que se mostram incompreensíveis, para usar um termo mais ameno. Um governo que foi eleito com uma agenda liberal, personificada na figura de um homem - o ministro da Economia, Paulo Guedes -, que é paulatinamente trucidada sem que haja qualquer tipo de explicação ou razão.

Não se trata somente de uma decisão que compromete a gestão dos recursos públicos, quando há tantas prioridades escancaradas. Saúde, educação, segurança pública, empregos... dos serviços públicos essenciais à construção de um ambiente propício aos investimentos, o país coleciona setores onde os recursos poderiam ser alocados.

É no mínimo contraditório que, enquanto se aguarda uma reforma administrativa que construa um Estado mais eficiente, uma portaria favoreça uma minoria. É a velha e conhecida sina brasileira de favorecimento de privilegiados. Desde sempre, há um clamor da sociedade para se corrigir essas distorções.

própria reforma administrativa, proposta pelo governo, que tramita no Congresso traz armadilhas que descaracterizam o seu propósito. Um levantamento que integra nota técnica produzida pela Consultoria de Orçamentos, Fiscalização e Controle do Senado aponta que a proposta de fim da reserva de parte das vagas dos cargos comissionados para servidores públicos presente na PEC terá um impacto de um milhão de postos para livre nomeação em municípios, Estados e União, superando em até 207 mil o total de vagas atual. Abrem-se, assim, as portas para o aparelhamento estatal.

Mas é preciso sublinhar que a determinação constitucional de 50% dos cargos para os quadros efetivos do Estado não é por si só garantia de qualidade nas nomeações, muitas vezes baseadas também em apadrinhamentos. O que uma reforma administrativa mais incisiva deveria buscar são formas de atingir essa impessoalidade com avaliações prévias das qualificações, como forma de rever positivamente o atual modelo de indicações. É urgente um debate mais sério sobre o problema, e menos simplista.

O serviço público, como é ressaltado sempre neste espaço, não pode ser tratado de forma homogênea. Há os cargos no topo da pirâmide, com supersalários, que precisam passar por uma mudança não somente pela questão fiscal, mas também a moral, para que deixem de ser as vitrines da desigualdade que domina o país.

E há também, no outro extremo, o funcionalismo que atua na ponta, distante dos altos salários, mas responsável por fazer o serviço público andar, mesmo que a duras penas. O Brasil carece de eficiência no gasto com sua máquina, para que essas disparidades comecem a se dissipar. O beneficiado é o cidadão, que verá o retorno dos impostos que paga.