Segundo semestre pode ser de alívio para a pandemia, não para os cuidados

Nésio Fernandes e Luiz Carlos Reblin, prestes a dar mais uma entrevista coletiva sobre o novo coronavírus no Espírito Santo Crédito: Divulgação | Secretaria de Saúde do Espírito Santo

As perspectivas apresentadas pelo secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes, para o comportamento da pandemia no Espírito Santo no segundo semestre abraçam um otimismo inédito desde o início da crise sanitária, no ano passado. Em entrevista coletiva na segunda-feira (28) , o secretário fez alguns prognósticos importantes, como a indicação de agosto e setembro como possíveis meses de transição para a retomada das atividades econômicas e sociais, envolvendo também os serviços de saúde e educação.

Não se trata de bola de cristal: essas antecipações de cenário são resultado de estudos e da análise de uma série de indicadores, importantes para as decisões na gestão da crise e a formulação de políticas públicas.

É o avanço da cobertura vacinal que faz uma população se aproximar da imunidade coletiva, o que Nésio acredita que deva ocorrer nos próximos meses , em todo o país. "Acreditamos que o segundo semestre possa ser de grande êxito de controle da pandemia em território brasileiro. Nós devemos, sim, alcançar a imunidade segura por vacinas em toda a população adulta do nosso país", afirmou.

Para atingir essa meta, a participação da população é essencial: não é o momento de escolher o laboratório da vacina. Um cidadão, com faixa etária apta a receber o imunizante, precisa se vacinar com a que estiver disponível, justamente para acelerar a cobertura vacinal e interromper a transmissão da Covid-19.

Mas o secretário não ignorou os riscos de uma quarta onda no Estado, sobretudo se houver disseminação de variantes que tenham escape vacinal ou de contaminação anterior. É nesse sentido que o otimismo de viver dias melhores depende de um choque de realidade: as vacinas aplicadas atualmente dentro do Plano Nacional de Imunização (PNI) são seguras e eficazes, reduzem substancialmente os riscos de hospitalização e morte, mas não impedem o contágio em 100% dos casos. Portanto, o comportamento de uma pessoa vacinada ainda precisa se guiar pelo distanciamento social e pelo uso de máscaras.