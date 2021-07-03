Saúde dos brasileiros e da democracia não admite sombra de corrupção

A corrupção, em qualquer nível ou setor da administração pública, com o desvio de qualquer montante, é condenável e altamente deletéria ao bem-estar da população. Mas negociatas na compra de imunizantes, enquanto mais de 520 mil brasileiros morreram da doença e outros milhões lutam pela vida, é excepcionalmente nefasta. O poder público tem o dever, moral e constitucional, de não deixar pedra sobre pedra no escrutínio das denúncias, que se espalham por membros do alto escalão do governo, políticos e atravessadores.