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Covid-19

CPI convoca Ricardo Barros, líder do governo Bolsonaro na Câmara

Deputado federal foi implicado recentemente em suspeitas de irregularidades na aquisição de vacinas pelo governo Jair Bolsonaro

Publicado em 30 de Junho de 2021 às 13:12

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

30 jun 2021 às 13:12
Líder do governo Bolsonaro na Câmara, Ricardo Barros (PP-PR)
Líder do governo Bolsonaro na Câmara, Ricardo Barros  Crédito: Gilmar Felix/ Câmara dos Deputados
Os senadores da CPI da Covid aprovaram, nesta quarta-feira (30), requerimento de convite para ouvir o deputado federal Ricardo Barros (PP-PR), que foi implicado recentemente em suspeitas de irregularidades na aquisição de vacinas.
A suspeita sobre a compra de vacinas veio à tona em torno da compra da vacina indiana Covaxin, quando a Folha de S.Paulo revelou no último dia 18 o teor do depoimento sigiloso do servidor do Ministério da Saúde Luis Ricardo Miranda ao Ministério Público Federal, que relatou pressão "atípica" para liberar a importação da Covaxin.

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O irmão do servidor, deputado federal Luís Miranda (DEM-DF), afirmou depois que levou as denúncias para o presidente Jair Bolsonaro, que teria afirmado que se tratava de um "negócio daquele deputado", em referência a Barros.
A Folha de S.Paulo também publicou na noite de terça-feira (29) reportagem na qual o representante da empresa Davati Medical Supply Luiz Paulo Dominguetti Pereira denuncia ter sido cobrado US$ 1 dólar por dose de vacina para que as negociações de compra da vacina AstraZeneca avançassem.
O autor do pedido de propina seria o ex-diretor de logística do Ministério da Saúde Roberto Ferreira Dias, que foi indicado por Barros. Dias foi exonerado no mesmo dia que a denúncia veio a público.

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