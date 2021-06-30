CPI convoca Ricardo Barros, líder do governo Bolsonaro na Câmara

Líder do governo Bolsonaro na Câmara, Ricardo Barros Crédito: Gilmar Felix/ Câmara dos Deputados

A suspeita sobre a compra de vacinas veio à tona em torno da compra da vacina indiana Covaxin, quando a Folha de S.Paulo revelou no último dia 18 o teor do depoimento sigiloso do servidor do Ministério da Saúde Luis Ricardo Miranda ao Ministério Público Federal, que relatou pressão "atípica" para liberar a importação da Covaxin.

O irmão do servidor, deputado federal Luís Miranda (DEM-DF), afirmou depois que levou as denúncias para o presidente Jair Bolsonaro, que teria afirmado que se tratava de um "negócio daquele deputado", em referência a Barros.