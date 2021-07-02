Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Em live, Bolsonaro ironiza denúncia de pedido de propina
Compra de vacinas

Em live, Bolsonaro ironiza denúncia de pedido de propina

Na transmissão ao vivo, Bolsonaro comemorou a participação de vendedor de vacinas na CPI da Covid

Publicado em 01 de Julho de 2021 às 21:52

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

01 jul 2021 às 21:52
Jair Bolsonaro em live do dia 25/3/2021
Jair Bolsonaro em uma das transmissões ao vivo que faz às quintas-feiras nas redes sociais Crédito: Reprodução
Ao comentar o depoimento de Luiz Paulo Dominguetti Pereira à CPI da Covid, o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) atacou os parlamentares de oposição que compõem a comissão e disse, em tom irônico, que o então representante da empresa Davati Dedical Suply relatou uma "propininha de R$ 2 bilhões".
"[Dominguetti] falou que foi procurado para uma propina, pouca coisa, 400 milhões de doses. US$ 1 por dose, uma propininha de R$ 2 bilhões de reais. Ele não aceitou. E depois [Dominguetti] cita o nome de um deputado. Vocês acham que deputado é esse né?", disse o presidente nesta quinta-feira (1º), durante sua live semanal nas redes sociais.
Dominguetti, que representou a empresa Davati Medical Supply em uma negociação com o governo Bolsonaro, reafirmou à CPI da Covid que recebeu pedido de propina de um diretor do Ministério da Saúde para a compra de vacinas contra a Covid-19, conforme revelou em entrevista ao jornal Folha de S.Paulo na última terça-feira (29).

Veja Também

Davati enviou oferta ao Ministério da Saúde um dia após "jantar da propina"

O vendedor também buscou implicar em sua fala o deputado federal Luis Miranda (DEM-DF), que se tornou um dos principais denunciantes de irregularidades na compra de vacinas pelo governo.
Na live, Bolsonaro comemorou a participação de Dominguetti na CPI.
"Eu quero ver como [a imprensa] vai reagir à questão da CPI de hoje. Hoje foi bonito quando o cabo [Dominguetti] lá se dirigiu ao senador e falou um negócio meio esquisito ", disse, sem especificar a que episódio se referia.
O presidente ainda atacou a CPI.
"O que a CPI contribuiu para evitar ou diminuir o número de mortes? O que eles fizeram? Nada. É só um inferno o tempo todo, tentando de toda maneira atingir o governo", disse. Bolsonaro acusou os senadores de oposição de só fazerem fofoca e intriga.

Veja Também

Ex-diretor confirma encontro com vendedor de vacinas, mas nega pedido de propina

Em seu depoimento, Dominguetti afirmou que o deputado Luis Miranda buscou a Davati para tentar intermediar a compra de vacinas e mostrou um áudio nesse sentido. Posteriormente, no entanto, foi rebatido pelo deputado Miranda e por Cristiano Alberto Carvalho, que se apresenta como procurador da Davati no Brasil.
Após Dominguetti receber a informação de que o áudio tratava de uma negociação de luvas e tinha sido editado, ele disse que foi induzido ao erro. Afirmou ainda que o áudio teria sido enviado por Cristiano.

Veja Também

Lira não vê materialidade e disposição política para impeachment

OAB convoca reunião extraordinária para discutir impeachment de Bolsonaro

Marco Aurélio diz que ficaria feliz com Mendonça ou Aras como sucessor no STF

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Corrupção Jair Bolsonaro Vacinas contra a Covid-19 CPI da Covid
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Quarto onde mulher foi mantida refém em Vila Velha
Casal é preso por manter mulher de 37 anos em cárcere privado em Itapuã
Salário, renda, dinheiro, real, cem reais, economia, pagamento
Profissionalismo na gestão pública: foco é dever institucional
Imagem de destaque
CBN Vitória ao vivo: o que é ser um "bom" motorista nos dias de hoje?

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados