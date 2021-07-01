Lira não vê materialidade e disposição política para impeachment

Arthur Lira, presidente da Câmara dos Deputados Crédito: Luis Macedo / Câmara dos Deputados

O presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), afirmou nesta quinta-feira (1°) que não há materialidade e disposição política para o impeachment do presidente Jair Bolsonaro, neste momento.

Em referência ao depoimento de Luiz Paulo Dominguetti Pereira à CPI da Covid, Lira afirmou que impeachment não se faz com base em falas. "Tá aí confusão. Um dá um depoimento de um jeito, outro dá um depoimento de outro. Um dia você tem uma situação, outro dia a situação se reverte", disse.