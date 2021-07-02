PGR pede abertura de inquérito para investigar Bolsonaro por prevaricação

Jair Bolsonaro foi alvo de notícia-crime apresentada por senadores Crédito: Isac Nóbrega/PR

O PEDIDO DA PGR

No pedido, o vice-procurador-geral da República, Humberto Jacques de Medeiros, diz que é preciso esclarecer as circunstâncias do eventual aviso que teria sido dado ao presidente para ver se de fato configura o crime de prevaricação, se Bolsonaro teria mesmo que ter agido, já que o crime é cometido por funcionários públicos; e ainda se há indícios de que o delito teria sido cometido para satisfazer interesse próprio.

"A despeito da dúvida acerca da titularidade do dever descrito pelo tipo penal do crime de prevaricação e da ausência de indícios que possam preencher o respectivo elemento subjetivo específico, isto é, a satisfação de interesses ou sentimentos próprios dos apontados autores do fato , cumpre que se esclareça o que foi feito após o referido encontro em termos de adoção de providências", escreveu.