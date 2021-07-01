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Líder do governo Bolsonaro

Acusado no caso Covaxin, Barros diz que só fala sobre assunto na CPI

O deputado foi perguntado sobre como avaliava o áudio de Luis Miranda (DEM-DF) apresentado pelo vendedor de vacinas que denunciou pedido de propina no Ministério da Saúde

Publicado em 01 de Julho de 2021 às 17:20

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

01 jul 2021 às 17:20
Deputado federal Ricardo Barros (PP - PR)
Deputado federal Ricardo Barros (PP - PR) Crédito: Luis Macedo / Câmara dos Deputados
Líder do governo na Câmara, o deputado Ricardo Barros (PP-PR) participou da reunião de líderes realizada na tarde desta quinta-feira (1°) pelo presidente Arthur Lira (PP-AL).
Barros foi convocado na semana passada a depor na CPI da Covid para explicar as acusações de envolvimento em irregularidades na negociação dos contratos de compra da Covaxin.
O deputado deixou a reunião de líderes antes do fim. Ao ser perguntado sobre como avaliava o áudio do deputado Luis Miranda (DEM-DF) apresentado pelo vendedor de vacinas que denunciou pedido de propina no Ministério da Saúde, disse que só falaria do assunto na CPI.
"Sobre isso só vou falar na CPI", afirmou
Segundo ele, o comparecimento inicialmente estava marcado para próxima quinta-feira, mas foi desmarcado.
"Eu quero ir o quanto antes", complementou.

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