Em áudio entregue à CPI, deputado Luís Miranda fala sobre negociação

Luiz Paulo Dominguetti Pereira, que se apresenta como representante da empresa Davati Medical Supply, apresentou um áudio à CPI da Covid em que diz que o deputado Luis Miranda tentava intermediar a compra de vacina.
"Esse áudio foi para o pessoal da Davati, o deputado tentava intermediar a compra de vacinas", disse o vendedor. Entretanto, o áudio não cita em nenhum momento a palavra vacina.
Ele recebeu o áudio quando Luis Miranda prestou depoimento à CPI da Covid. Ele disse que quem encaminhou foi Cristiano Alberto Carvalho, que se apresenta como procurador da empresa Davati Brasil.
"Cristiano comentou que ele está lá fazendo uma denúncia e fazendo o contrário, negociando vacina."