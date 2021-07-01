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CPI da Covid

Em áudio entregue à CPI, deputado Luís Miranda fala sobre negociação

"Esse áudio foi para o pessoal da Davati, o deputado tentava intermediar a compra de vacinas", disse o depoente, porém o áudio não cita em nenhum momento a palavra vacina

Publicado em 01 de Julho de 2021 às 14:51

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

01 jul 2021 às 14:51
O deputado Luis Miranda (DEM-DF)
O deputado Luis Miranda (DEM-DF) Crédito: Jefferson Rudy/Agência Senado
Luiz Paulo Dominguetti Pereira, que se apresenta como representante da empresa Davati Medical Supply, apresentou um áudio à CPI da Covid em que diz que o deputado Luis Miranda tentava intermediar a compra de vacina.
"Esse áudio foi para o pessoal da Davati, o deputado tentava intermediar a compra de vacinas", disse o vendedor. Entretanto, o áudio não cita em nenhum momento a palavra vacina.
Ele recebeu o áudio quando Luis Miranda prestou depoimento à CPI da Covid. Ele disse que quem encaminhou foi Cristiano Alberto Carvalho, que se apresenta como procurador da empresa Davati Brasil.
"Cristiano comentou que ele está lá fazendo uma denúncia e fazendo o contrário, negociando vacina."

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