Violência registrada nas estradas do ES é atraso civilizatório

Acidente na BR 101, no limite entre os municípios de Fundão e Ibiraçu, envolveu seis veículos Crédito: Leitor | A Gazeta

Nas últimas semanas, o registro de acidentes nas rodovias, federais e estaduais, têm chamado a atenção não só pela recorrência e pelas mortes provocadas, mas também pelas dimensões das ocorrências. No geral, acidentes em que a negligência e o desrespeito às leis de trânsito são flagrantes.

Esses são apenas os registros mais recentes dessa violência no Espírito Santo. No primeiro semestre de 2021, apenas nas duas principais rodovias federais que cortam o Estado, houve um aumento considerável de acidentes e mortes, na comparação com 2020.

Dados da Polícia Rodoviária Federal mostram que, de 1º de janeiro a 30 de junho de 2021, foram registrados, na BR 101 e na BR 262, 1.142 acidentes, sendo 409 deles considerados graves. E 56 pessoas perderam a vida nas duas vias. Em 2020, no mesmo período, foram 1.013 ocorrências, com 331 acidentes graves e 52 mortes. Lembrando que, mesmo que no ano passado a pandemia tenha imposto uma redução na circulação de pessoas, o crescimento das estatísticas deve sempre ser motivo de preocupação para o poder público.

Ano após ano, não se consegue consolidar uma redução significativa de acidentes e mortes no trânsito, da forma como ocorreu com os homicídios na última década. Ainda se mata e se morre demais nas estradas, de forma tão banal e facilmente evitável. Uma verdadeira epidemia.

Acidentes ocorrem por uma conjunção de fatores, e não se poder tirar dessa equação o fato de rodovias sem segurança, em muitos casos com problemas de manutenção, ainda serem a realidade dominante. Nas rodovias federais, o atraso nas obras de duplicação da BR 101 amplia a possibilidade de tragédias, em uma via arterial que precisa ser urgentemente modernizada. Enquanto, na BR 262, permanece a espera da concessão para as obras que garantam mais segurança a quem trafega pela via.

Mesmo com esses problemas históricos de infraestrutura, não dá para eximir os motoristas das responsabilidades. O excesso de velocidade e as ultrapassagens indevidas são ações voluntárias de quem está ao volante que colocam todos em risco. E são comprovadamente as principais causas de acidentes. A imprudência no trânsito é o que mais mata. No caso de quem dirige sob efeito de álcool ou outras drogas, a responsabilidade é criminal. A paz no trânsito depende de quem está nele, e dirigir com atenção e consciência é indispensável.