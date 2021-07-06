Acidente com carreta-tanque pode afetar abastecimento de água em cidades do ES

Carreta-tanque tombada na BR 262 em Marechal Floriano Crédito: Vitor Jubini

O vazamento do combustível foi em direção ao Rio Jucu, onde é feita a captação de água para o abastecimento. Por isso, o fornecimento pode ser afetado em Marechal Floriano, Domingos Martins e na Região Metropolitana de Vitória, segundo a Cesan.

“Um acidente ocorrido na manhã desta terça-feira (6), na BR 262, próximo ao município de Marechal Floriano, Região Serrana, poderá impactar o fornecimento de água pela Cesan para as cidades de Marechal Floriano, Domingos Martins e a Região Metropolitana da Grande Vitória. Uma carreta que transportava 45 mil litros de óleo diesel tombou e derramou cerca de 17 mil litros do combustível que foi em direção ao Rio Jucu, onde a Companhia faz captação de água”, informou, em nota.

PARALISAÇÃO PODE SER DE ATÉ 72 HORAS

De acordo com a empresa, equipes estão monitorando a qualidade da água, que está sendo produzida na capacidade máxima para manter os reservatórios abastecidos. Ainda segundo a Cesan, acidentes como esse podem levar à paralisação das operações em até 72 horas.

“Equipes técnicas da Cesan estão atuando no controle de qualidade da água, a produção neste momento está em sua capacidade máxima, visando manter os reservatórios abastecidos com a água não afetada. Entretanto, acidentes ambientais desse porte afetam drasticamente a qualidade da água o que pode levar à paralisação das operações da empresa em até 72 horas”, concluiu.

Em nota enviada às 16h15, a Cesan informou que o diesel ficou retido na vegetação e, até o momento, não atingiu o braço sul do Rio Jucu, o que reduz o risco de impacto na captação de água. "A produção está garantida, os reservatórios estão cheios e o fornecimento de água está acontecendo normalmente. As equipes continuam no local monitorando a qualidade da água e fazendo o controle do tratamento", garantiu.

O QUE DIZ O IEMA

O Instituto Estadual do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Iema) informou que uma equipe foi para o local do acidente na manhã desta terça-feira (6) e que, após análise preliminar, foi constatado que o combustível vazado não havia atingido o braço sul do Rio Jucu até o final da tarde.

"O trecho do acidente fica mais afastado do rio e a drenagem percorre uma baixada com vegetação densa, o que favoreceu a retenção do óleo combustível na cobertura vegetal e no solo na margem da via. Os fiscais do Iema lavraram um auto de intimação para a empresa responsável fazer as contenções, remoção e destinação final dos resíduos", afirmou em nota enviada às 16h30.

O Iema cedeu também dois lances de barreiras para agentes da Cesan fazerem, preventivamente, contenções no ponto de captação de água em Marechal Floriano a fim de garantir o abastecimento.

Local do acidente onde uma carreta de transporte de combustíveis tombou Crédito: Isa Pereira | Editoria de Arte

O ACIDENTE

Uma carreta de transporte de combustíveis tombou no quilômetro 64 da BR 262, na altura do município de Marechal Floriano, na Região Serrana do Espírito Santo. O acidente aconteceu na manhã desta terça-feira (6). O veículo transportava diesel e, com o tombamento, cerca de 17 mil litros do combustível vazaram para um rio ao lado da rodovia. O trecho ficou totalmente interditado por cerca de duas horas para o atendimento da ocorrência. Por volta de 10h20, o trânsito foi liberado em sistema pare e siga.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, equipes que chegaram ao local para atendimento conseguiram conter o vazamento. No total, a carreta transportava 45 mil litros de diesel. O motorista do veículo teve ferimentos no rosto e foi socorrido pelo Samu.

Carreta tomba e vaza diesel para rio na BR 262 em Marechal Floriano