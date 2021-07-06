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17 mil litros

Carreta-tanque tomba e diesel vaza para rio na BR 262, em Marechal

Equipes do Corpo de Bombeiros conseguiram conter o vazamento do veículo que transportava, no total, 45 mil litros do combustível

Publicado em 06 de Julho de 2021 às 08:05

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 jul 2021 às 08:05
Carreta-tanque tombada na BR 262 em Marechal Floriano
Carreta-tanque tombada na BR 262 em Marechal Floriano Crédito: Vitor Jubini
Uma carreta de transporte de combustíveis tombou no quilômetro 64 da BR 262, na altura do município de Marechal Floriano, na Região Serrana do Espírito Santo. O acidente aconteceu na manhã desta terça-feira (6). O veículo transportava diesel e, com o tombamento, cerca de 17 mil litros do combustível vazaram para um rio ao lado da rodovia. O trecho ficou totalmente interditado por cerca de duas horas para o atendimento da ocorrência. Por volta de 10h20, o trânsito foi liberado em sistema pare e siga. 
De acordo com o Corpo de Bombeiros, equipes que chegaram ao local para atendimento conseguiram conter o vazamento. No total, a carreta transportava 45 mil litros de diesel. O motorista do veículo teve ferimentos no rosto e foi socorrido pelo Samu. Equipes da Polícia Rodoviária Federal também estão no local.

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A tenente Andresa, do Corpo de Bombeiros, explicou como os militares conseguiram fazer a contenção do diesel e evitar que mais óleo fosse vazado para o rio. "Eles conseguiram conter parte do vazamento através de uma piscina improvisada, com 4 metros de área superficial e 25 centímetros de profundidade. Mas cerca de 17 mil litros atingiram uma canaleta e, posteriormente, um riacho. A empresa responsável pelo transporte foi acionada, assim como o Iema, que fará uma avaliação sobre os danos ambientais e checará se haverá prejuízo no abastecimento de água na região", destacou. 
Carreta tomba e vaza diesel para rio na BR 262 em Marechal Floriano
Carreta tomba e vaza diesel para rio na BR 262 em Marechal Floriano Crédito: Internauta
Sobre o vazamento de óleo, o Instituto Estadual do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (IEMA) informou que uma equipe foi para o local do acidente na manhã desta terça-feira (6) e que, após análise preliminar, foi constatado que o combustível vazado não havia atingido o braço sul do Rio Jucu até o final da tarde.
"O trecho do acidente fica mais afastado do rio e a drenagem percorre uma baixada com vegetação densa, o que favoreceu a retenção do óleo combustível na cobertura vegetal e no solo na margem da via. Os fiscais do Iema lavraram um auto de intimação para a empresa responsável fazer as contenções, remoção e destinação final dos resíduos", afirmou em nota enviada às 16h30.
O Iema cedeu também dois lances de barreiras para agentes da Cesan fazerem, preventivamente, contenções no ponto de captação de água em Marechal Floriano a fim de garantir o abastecimento.
Local do acidente onde uma carreta de transporte de combustíveis tombou
Local do acidente onde uma carreta de transporte de combustíveis tombou Crédito: Isa Pereira | Editoria de Arte
A Polícia Rodoviária Federal interditou o trânsito na via por cerca de duas horas. Às 10h20, o fluxo foi liberado no sistema pare e siga. Pelo tempo de interdição, um longo congestionamento se formou na BR 262. 

CESAN AFIRMA QUE ABASTECIMENTO PODE SER AFETADO

Procurada pela reportagem, a Cesan informou que o vazamento do diesel no rio próximo ao local do acidente pode afetar o abastecimento das cidades de Marechal Floriano, Domingos Martins e a Região Metropolitana da Grande Vitória. Segundo a empresa, o óleo foi em direção ao Rio Jucu, onde a Companhia faz a captação de água. As operações podem ser paralisadas em até 72 horas.
"Equipes técnicas da Cesan estão atuando no controle de qualidade da água, a produção neste momento está em sua capacidade máxima, visando manter os reservatórios abastecidos com a água não afetada. Entretanto, acidentes ambientais desse porte afetam drasticamente a qualidade da água, o que pode levar à paralisação das operações da empresa em até 72 horas", informou.
Em nota enviada às 16h15, a Cesan informou que o diesel ficou retido na vegetação e, até o momento, não atingiu o braço sul do Rio Jucu, o que reduz o risco de impacto na captação de água. "A produção está garantida, os reservatórios estão cheios e o fornecimento de água está acontecendo normalmente. As equipes continuam no local monitorando a qualidade da água e fazendo o controle do tratamento", garantiu.

Carreta tomba e vaza diesel para rio na BR 262 em Marechal Floriano

Atualização

06/07/2021 - 4:50
Iema e Cesan deram novas informações sobre o monitoramento na região. O texto foi atualizado.

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