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No km 226

Acidente entre seis veículos interdita a BR 101, em Fundão

Acidente envolveu dois carros e quatro caminhões; 12 pessoas ficaram feridas e uma criança foi levada ao hospital
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 jun 2021 às 11:35

Publicado em 29 de Junho de 2021 às 11:35

Acidente entre cinco veículos interdita a BR 101, em Fundão
Acidente entre seis veículos interdita a BR 101, em Fundão Crédito: Leitor | A Gazeta
Um acidente envolvendo seis veículos no final da manhã desta terça-feira (29) causou a interdição total no km 226 da BR 101 em Fundão. Segundo a reportagem da TV Gazeta apurou no local, dois carros, um caminhão-tanque, um caminhão carregado com camarão, outro com mamão e um último transportando chapas de aço estão envolvidos no acidente. Ao todo, foram registradas 12 vítimas na colisão, todas sem ferimentos graves. Apenas uma criança foi encaminhada para o Hospital Infantil por precaução. Não há informações sobre a identificação das vítimas.
Um dos carros envolvidos no acidente, um Chevrolet Onix branco, ficou espremido entre as carretas e a carga que ambas transportavam.
Um caminhão-tanque que transporta um reagente químico utilizado em combustíveis para diminuir a emissão de gases poluentes em motores à combustão é um dos envolvidos na batida. O produto transportado (Arla 32) é atóxico e não inflamável.  
Eco101, concessionária que administra a rodovia, informou que no km 227, um pouco à frente do ponto onde batida grave foi registrada e que fica exatamente no limite entre Fundão e Ibiraçu, há uma obra de pavimentação asfáltica. A dinâmica da colisão ainda não foi informada.
Por volta das 14h, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que o engarrafamento chegava a 20 km no trecho. Às 15h15, o órgão afirmou que a pista havia sido totalmente liberada. Ao todo, foram 4h30 de interdição da rodovia no local.

Acidente entre seis veículos interdita a BR 101, em Fundão

ECO 101

De acordo com o Centro de Controle Operacional (CCO) houve uma ocorrência envolvendo dois caminhões, uma carreta, dois veículos de passeio, no km 226, em Fundão. A ocorrência foi registrada às 10h45 desta terça-feira (29) e, para atendimento, foram acionados recursos da concessionária (ambulância, guinchos e viatura de inspeção), além de PRF e Samu. A ocorrência ainda está em andamento e equipes realizam atendimento no local, sem registro de óbitos. Também não há registro de vazamento de produto perigoso. As pistas estão totalmente interditadas para atendimento, sem previsão para liberação. 

Atualização

29/06/2021 - 1:20
Inicialmente, a informação era de que cinco veículos tinham se envolvido no acidente. No local, a reportagem da TV Gazeta constatou seis veículos. A matéria foi atualizada.

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