Acidente entre seis veículos interdita a BR 101, em Fundão

Em Fundão/ES, na BR 101, km 226, ocorreu uma interdição total, em virtude de acidente com pelo menos cinco veículos, sendo 01 caminhão, 02 carretas e dois automóveis, com pelo menos uma vítima. Ocorrência em andamento.

Um caminhão-tanque que transporta um reagente químico utilizado em combustíveis para diminuir a emissão de gases poluentes em motores à combustão é um dos envolvidos na batida. O produto transportado (Arla 32) é atóxico e não inflamável.

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De acordo com o Centro de Controle Operacional (CCO) houve uma ocorrência envolvendo dois caminhões, uma carreta, dois veículos de passeio, no km 226, em Fundão. A ocorrência foi registrada às 10h45 desta terça-feira (29) e, para atendimento, foram acionados recursos da concessionária (ambulância, guinchos e viatura de inspeção), além de PRF e Samu. A ocorrência ainda está em andamento e equipes realizam atendimento no local, sem registro de óbitos. Também não há registro de vazamento de produto perigoso. As pistas estão totalmente interditadas para atendimento, sem previsão para liberação.