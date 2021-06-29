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PRF flagra ultrapassagem irregular na BR 262 e recupera carro roubado

Após flagrarem a infração em Marechal Floriano, os policiais seguiram o carro e fizeram a abordagem, constatando que se tratava de veículo com registro de roubo, ocorrido em Vila Velha em janeiro de 2020
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 jun 2021 às 10:45

Publicado em 29 de Junho de 2021 às 10:45

PRF recupera carro roubado após flagrar ultrapassagem em local proibido na BR 262
PRF recupera carro roubado após flagrar ultrapassagem em local proibido na BR 262 Crédito: Divulgação/PRF
Após flagrar uma ultrapassagem irregular na noite desta segunda-feira (28) na BR 262, em Marechal Floriano, na Região Serrana do Estado, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) fez a abordagem ao veículo e constatou que se tratava de um carro roubado.
Segundo a corporação, uma equipe da PRF realizava fiscalização no km 73 da rodovia federal, quando avistou um veículo fazendo uma ultrapassagem em local proibido (veja abaixo o vídeo). Os policiais seguiram o carro por cerca de três quilômetros, conseguindo abordá-lo no km 70.
Ao vistoriar o veículo, os policiais perceberam indícios de adulteração no motor do carro e, após consultas aos sistemas, foi constatado que o veículo estava com registro de roubo, ocorrido no município de Vila Velha em 19 de janeiro de 2020.
O motorista e o carro foram encaminhados à Delegacia Regional de Venda Nova do Imigrante.

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