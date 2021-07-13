Confiança nas vacinas é mais forte do que tentativas de desacreditá-las

Profissional prepara vacina: 60% dos adultos no ES já foram vacinados com ao menos uma dose Crédito: Tânia Rêgo/Agência Brasil

Não há como negar que o ímpeto antivacina, mesmo que no Brasil nunca tenha se manifestado na forma de um movimento mais organizado, é um fator de risco para a cobertura vacinal. Mas, com o avanço da vacinação, uma outra questão, até certo ponto derivativa da negação das vacinas, também veio perturbar a ordem: a escolha do imunizante

Não dá para generalizar as motivações de quem, em um momento tão crítico de saúde pública, prefere recusar uma vacina a garantir sua proteção o quanto antes. Mas há por trás dessa decisão muita informação tendenciosa e desencontrada, que confunde a ponto de produzir um desprezo coletivo por determinados imunizantes, quando avaliações científicas já determinaram sua eficácia.

É de certa forma mais um capítulo de um processo de descrédito que não nasceu com a pandemia. Uma reportagem publicada por este jornal conseguiu contextualizar bem essa desconstrução da credibilidade das vacinas , muito intensa nos EUA e na Europa desde os anos 90, e intensificada no Brasil a partir de 2013, segundo um estudo da UFMG.

A pesquisa analisou a disseminação de notícias falsas sobre as mais diversas vacinas de 2010 e 2019 e constatou o impacto na queda de cobertura vacinal registrada no período. A imunização contra o sarampo é um exemplo, inclusive no Espírito Santo, de esforço de saúde pública que foi prejudicado pelo fortalecimento das crenças conspiratórias contra as vacinas. No Estado, chegou-se a se registrar quatro casos da doença em 2019, resultado da fragilização vacinal registrada nos últimos anos.

Assim, dissemina-se que vacinas podem gerar outros problemas — a vinculação do imunizante contra o sarampo ao aumento de casos de autismo é a mais emblemática, embora já tenha sido cientificamente refutada há décadas — ou estão relacionadas a mecanismos de controle por parte de governos e a indústria farmacêutica. Narrativas rocambolescas, que levam as pessoas a acreditar e abandonar o que é a realidade: as vacinas foram e são uma das responsáveis pela longevidade da humanidade. Uma proteção à saúde das pessoas sem precedentes.

A pandemia, por ter se apresentado de forma tão avassaladora, está contribuindo para fortalecer a credibilidade das vacinas como um todo, mesmo que ainda exista tanta resistência ignorante. O Brasil, que sempre esteve na vanguarda sanitária com seus programas de vacinação, precisou atravessar um deserto com a falta de engajamento do governo Bolsonaro para enfim conseguir dar encaminhamento à vacinação.