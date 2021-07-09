Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Mundo
  • OMC diz que pode e deve ser atuante na produção de vacinas contra Covid
Comércio Mundial

OMC diz que pode e deve ser atuante na produção de vacinas contra Covid

Em mensagem que abre o relatório anual do órgão, a diretora da Organização Mundial do Comércio defendeu uma recuperação econômica global "forte, sustentada e inclusiva"

Publicado em 09 de Julho de 2021 às 16:23

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

09 jul 2021 às 16:23
A diretora-geral da Organização Mundial do Comércio (OMC), Ngozi Okonjo-Iweala, afirmou nesta sexta-feira que a entidade multilateral "pode" e "deve" desempenhar um papel crucial no aumento da produção de vacinas contra a covid-19. Em mensagem que abre o relatório anual do órgão, a líder defende uma recuperação econômica global "forte, sustentada e inclusiva".
Ao ressaltar a importância dos imunizantes contra o coronavírus, Ngozi pediu que os países-membros da OMC melhorem o acesso às matérias-primas necessárias para a fabricação das doses e trabalhem com os fabricantes para aumentar o volume de produção. Ela também afirmou que é preciso encontrar soluções pragmáticas para questões de propriedade intelectual das vacinas, transferência de tecnologia e know-how.
"Ao responder juntos a uma crise global sem precedentes em nossas vidas, os membros da OMC podem começar a reconstruir a confiança necessária para enfrentar os desafios futuros", frisou Ngozi.
Após o choque causado pela pandemia de covid-19, destacou a diretora-geral da OMC, muitas das medidas de restrição ao comércio já foram revogadas, mas outras ainda estão em vigor. "O sistema multilateral de comércio desempenhou um papel importante nos esforços para combater a covid-19 e estou convencida de que a OMC pode e deve fazer mais", disse Ngozi.

Veja Também

Butanvac, vacina do Butantan, inicia estudo clínico em voluntários em SP

Doria convoca coletiva para anunciar aceleração da vacinação

'Sommelier de vacina': imunizante não é vinho, é para salvar vidas

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Saúde Covid-19 Mundo Vacinas contra a Covid-19
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Suspeito tinha mandado de prisão em aberto por homicídio e reagiu à abordagem, segundo a PM
Jovem morre em confronto com a PM durante cumprimento de mandado de prisão em Jaguaré
Imagem de destaque
Após alerta de tsunami, Japão adverte para novos terremotos de grande magnitude nos próximos dias
Turistas ficaram em topo do morro
Operação policial no Rio deixa turistas 'ilhados' no Morro Dois Irmãos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados