OMC diz que pode e deve ser atuante na produção de vacinas contra Covid

A diretora-geral da Organização Mundial do Comércio (OMC), Ngozi Okonjo-Iweala, afirmou nesta sexta-feira que a entidade multilateral "pode" e "deve" desempenhar um papel crucial no aumento da produção de vacinas contra a covid-19. Em mensagem que abre o relatório anual do órgão, a líder defende uma recuperação econômica global "forte, sustentada e inclusiva".

Ao ressaltar a importância dos imunizantes contra o coronavírus, Ngozi pediu que os países-membros da OMC melhorem o acesso às matérias-primas necessárias para a fabricação das doses e trabalhem com os fabricantes para aumentar o volume de produção. Ela também afirmou que é preciso encontrar soluções pragmáticas para questões de propriedade intelectual das vacinas, transferência de tecnologia e know-how.

"Ao responder juntos a uma crise global sem precedentes em nossas vidas, os membros da OMC podem começar a reconstruir a confiança necessária para enfrentar os desafios futuros", frisou Ngozi.