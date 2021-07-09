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São Paulo

Doria convoca coletiva para anunciar aceleração da vacinação

O governador de São Paulo afirmou que será um anúncio que "certamente vai impulsionar a vacinação no Brasil", sem dar mais detalhes da coletiva marcada para domingo (11)

Publicado em 09 de Julho de 2021 às 14:27

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

09 jul 2021 às 14:27
Governador de São Paulo, João Doria (PSDB), durante evento de entrega de moradias
Governador de São Paulo, João Doria (PSDB), durante evento de entrega de moradias Crédito: Governo do Estado de SP/ Divulgação
O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), convocou para este domingo (11) uma entrevista coletiva de imprensa, no Palácio dos Bandeirantes, sede do governo paulista, para, segundo ele, fazer anúncios relacionados à aceleração da vacinação em São Paulo. "Um anúncio muito consistente", declarou o governador. "Certamente isso vai impulsionar a vacinação no Brasil", continuou o tucano, sem dar mais detalhes.
A coletiva dominical deve vir acompanhada de anúncios sobre um novo cronograma de vacinação no Estado, que já vem sendo sugerida pelo governador há algumas coletivas. Em seu último anúncio à imprensa, Doria já havia declarado que haveria uma antecipação do cronograma, possível devido à compra de 4 milhões de doses extras de Coronavac diretamente da fabricante da vacina na China, a empresa Sinovac Biotech.
O governador esteve nesta manhã, junto com o diretor do Instituto Butantan, Dimas Covas, em Ribeirão Preto, para dar início aos testes clínicos da Butanvac, a vacina do Butantan contra covid-19.

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