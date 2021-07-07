Anvisa autoriza início de aplicação da vacina Butanvac em voluntários

Fachada do edifício sede da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

A decisão foi tomada após reunião entre as equipes técnicas da agência e do laboratório.

A autorização para os testes já havia sido concedida em 9 de junho. Segundo a Anvisa, porém, ainda havia informações pendentes, as quais foram apresentadas nesta quarta.

Com isso, as doses já poderão ser aplicadas para os testes.

O estudo será realizado no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (HCFMUSP) e no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto (HCFMRP).

A vacina será aplicada com duas doses, com intervalo de 28 dias entre a primeira e a segunda.