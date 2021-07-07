Anvisa autoriza início de aplicação da vacina Butanvac em voluntários

A Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) autorizou nesta quarta-feira (7) o início da vacinação de voluntários que farão parte dos testes clínicos da vacina Butanvac, em desenvolvimento pelo Instituto Butantan contra a Covid-19.
A decisão foi tomada após reunião entre as equipes técnicas da agência e do laboratório.
A autorização para os testes já havia sido concedida em 9 de junho. Segundo a Anvisa, porém, ainda havia informações pendentes, as quais foram apresentadas nesta quarta.
Com isso, as doses já poderão ser aplicadas para os testes.
O estudo será realizado no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (HCFMUSP) e no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto (HCFMRP).
A vacina será aplicada com duas doses, com intervalo de 28 dias entre a primeira e a segunda.
A previsão é que as fases 1 e 2 do estudo envolvam até 6.000 voluntários. Os testes, no entanto, devem ser dividido em diferentes etapas --a primeira delas envolve cerca de 400 pessoas.