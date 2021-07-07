Coronavírus: ES registra 11.603 mortes e tem mais de 524 mil casos

O Espírito Santo chegou a 11.603 mortes e tem 524.458 casos confirmados do novo coronavírus nesta quarta-feira (7). Nas últimas 24 horas, foram 19 óbitos e 1.223 novas infecções, de acordo com o Painel Covid-19, ferramenta da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa).
Na lista dos municípios, a Serra é a cidade com mais pessoas infectadas: 66.192. Em segundo lugar, aparece Vila Velha (64.851), seguida por Vitória (55.641) e Cariacica (40.617). Na quinta posição está Cachoeiro de Itapemirim (26.635), no Sul do Estado.
Já no recorte feito por bairros, Jardim Camburi, na Capital, segue no topo do ranking, com um total de 8.688 casos confirmados. Na segunda posição está Praia da Costa, em Vila Velha, com 7.016. Em terceiro, aparece Jardim da Penha, também em Vitória, com 4.864.
Até esta quarta-feira, mais de 1,6 milhão de testes já foram realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados também subiu, chegando ao total de 499.790, com um acréscimo de 1.404 pessoas recuperadas nas últimas 24 horas. A taxa de letalidade da doença está em 2,2% no Espírito Santo.
VACINAÇÃO NO ES
Até a tarde desta quarta, o número total de vacinados com a primeira dose é de 1.709.081 no Espírito Santo. Desses, 633.962 também já receberam a segunda dose.