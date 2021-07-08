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Demissão

Governo exonera diretor da Saúde envolvido em suposto esquema de compra de vacina

Lauricio Monteiro Cruz foi demitido um dia após a CPI da Covid aprovar a convocação do reverendo Amilton Gomes de Paula, que teria negociado a contratação de doses da vacina em nome do governo

Publicado em 08 de Julho de 2021 às 10:46

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

08 jul 2021 às 10:46
Fachada do Ministério da Saúde
Fachada do Ministério da Saúde Crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil
O governo federal exonerou o diretor do Departamento de Imunização do Ministério da Saúde, Lauricio Monteiro Cruz. A demissão está publicada na edição desta quinta-feira (8) do Diário Oficial da União (DOU) e ocorre um dia após a Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Covid aprovar a convocação do reverendo Amilton Gomes de Paula, presidente da Secretaria Nacional de Assuntos Humanitários (Senah). Segundo o senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP), o reverendo negociou a contratação de 400 milhões de doses da vacina AstraZeneca em nome do governo brasileiro com o aval de Cruz.
Randolfe, que é vice-presidente da CPI da Covid, se baseia em revelação feita pelo Jornal Nacional, da TV Globo, no último sábado. De acordo com a reportagem, o agora ex-servidor da Saúde teria autorizado o presidente da Senah a negociar vacinas com a Davati Medical Supply por valor três vezes mais alto do que o negociado anteriormente pela Pasta com outro laboratório - US$ 17,50 por dose, ante US$ 5,25 em janeiro.
As negociações com a Davati estão sob o escrutínio da CPI após o policial militar da ativa Luiz Paulo Dominghetti, que se diz representante comercial da empresa americana, declarar ter recebido um pedido de propina do ex-diretor de logística do Ministério da Saúde Roberto Ferreira Dias para o governo fechar a compra de vacinas. Dias foi preso nesta quarta-feira (7) após ser acusado de mentir ao colegiado, mas pagou fiança e foi solto horas depois.

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Cruz foi nomeado no Ministério da Saúde em 31 de agosto de 2020, na então gestão interina de Eduardo Pazuello. À época, a indicação foi criticada pelo fato de o agora ex-diretor de imunização ser veterinário. Ele é mestre em saúde animal pela Universidade de Brasília (UNB).
A demissão de Cruz vem na esteira de outras exonerações que ocorrem desde que supostos esquemas de corrupção na compra de vacinas contra a Covid-19 passaram a ser investigados pela CPI. Além de Cruz e Dias, a ex-coordenadora do Programa Nacional de Imunizações (PNI) Francieli Fantinato pediu demissão após ter seu sigilo telefônico e telemático quebrado pelos senadores. As baixas vêm enquanto o país ainda atravessa dificuldades na vacinação contra a Covid-19 e mantém níveis altos de contaminação e mortes pelo coronavírus.

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