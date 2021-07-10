Congresso Nacional precisa de um moralizante corte na própria carne

Fachada do Congresso Nacional, sede das duas Casas do Legislativo federal Crédito: Roque de Sá/ Agência Senado

Primeiro, pegue o orçamento total do Legislativo federal do país e divida pelo número de parlamentares. Em seguida, divida o resultado pela renda média do país. Com esse cálculo simples, chega-se à constatação de que o Brasil é a nação que mais gasta para manter seus congressistas, em relação ao ganho de sua população. Cada deputado e senador custa aos cofres públicos um valor 528 vezes superior ao salário médio do brasileiro.

A conclusão é de um estudo divulgado nesta semana, que também mostrou que o Brasil é o que tem as maiores despesas com financiamento público de partidos políticos e é o que tem o maior número de legendas. O orçamento anual por parlamentar é de US$ 5 milhões, quase R$ 25 milhões na cotação atual. Um número exorbitante, face aos R$ 46.943 da renda média anual dos cidadãos por eles representados. Tudo isso para financiar uma estrutura que tem atuação considerada “ruim” ou “péssima” por 49% dos cidadãos, conforme revelou pesquisa XP/Ipespe divulgada na última quinta-feira (8).

Análises precipitadas poderiam levar à hipótese errônea de que a culpa está somente na quantidade de políticos que povoam o Congresso Nacional . O próprio presidente Jair Bolsonaro já aventou a possibilidade de reduzir o quantitativo da Câmara dos Deputados dos atuais 513 parlamentares para 400. Não há embasamento para o número, apenas a alegação de que ele considera esse “um tamanho bom”. Antes do chefe do Executivo, outros também tentaram emplacar a ideia.

Arquivada em 2018, uma PEC propunha a diminuição de membros da Câmara para 386, e do Senado de 81 para 54 — de 3 para 2 por Estado. É a terceira proposta mais votada na consulta pública do Senado, com mais de 1,8 milhões de votos favoráveis, contra apenas 10 mil contrários. Mas o número de parlamentares não é fato decisivo no peso do Legislativo no Orçamento público.

À guisa de exemplo, a França tem 924 congressistas para representar 67 milhões de cidadãos, a um custo sete vezes menor. Quando comparado ao Reino Unido, o Congresso Nacional é 20 vezes mais caro que o parlamento britânico, somando os mais de 1,4 mil assentos da Câmara dos Lordes e da Câmara dos Comuns. O Brasil está tão fora da curva nesse quesito que, excluindo o país do estudo, a média de gasto dos outros países com seus parlamentos gira em torno de 40 vezes a renda média das suas populações. Não é nem 10% do que acontece aqui.

O cerne da questão, portanto, não é a quantidade de parlamentares, mas a qualidade das despesas. Algo que o brasileiro está cansado de saber. As famosas regalias das mais altas castas do serviço público, com supersalários, auxílios, apartamentos funcionais, carros oficiais, dezenas de assessores e gordas cotas de gabinete que cobrem até os gastos mais banais, como passagens aéreas, combustível, telefonia e serviços postais. Tão conhecida quanto as mordomias é a solução para esse absurdo, político, fiscal e ético, quando há tantas e tão mais urgentes necessidades para os recursos públicos: a tão esperada reforma administrativa.