Bebê de 6 meses é o segundo caso de sarampo confirmado no ES neste ano

Sarampo, vacina, doença infecciosa Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

Cariacica, é o segundo caso de sarampo confirmado este ano no Espírito Santo. A criança manifestou os sintomas da doença após retornar de uma viagem ao estado de Pernambuco no início de agosto deste ano. Um bebê de 6 meses, morador de, é o segundo caso deconfirmado este ano no Espírito Santo. A criança manifestou os sintomas da doença após retornar de uma viagem ao estado de Pernambuco no início de agosto deste ano.

O caso foi confirmado pela coordenadora do Programa Estadual de Imunizações e Vigilância das Doenças Imunopreveníveis da Secretaria de Estado de Saúde (Sesa), Danielle Grillo, em entrevista à CBN Vitória. Desde o início deste ano até quinta-feira (26), foram 214 notificações de casos suspeitos da doença.

Desses, 165 casos foram descartados e 47 ainda seguem em investigação. Os dois casos confirmados são de Cariacica. O primeiro foi uma jovem de 19 anos e o segundo, mais recente, um bebê de 6 meses que saiu do Estado e, quando voltou, apresentou os sintomas. Os dois pacientes já estão bem.

O bebê foi com a família para Pernambuco e teria viajado antes da orientação da vacinação para crianças entre 6 e 11 meses. A jovem contraiu a doença em São Paulo. É importante destacar que é um caso que veio infectado de fora do Estado. É importante reforçar que os municípios capixabas têm trabalhado o bloqueio vacinal de forma rápida para evitar casos secundários, disse a coordenadora Danielle.

Rodrigo Rodrigues, coordenador do Laboratório Central de Saúde Pública do Espírito Santo (Lacen-ES), explicou também em entrevista à CBN Vitória, que o Laboratório Central de Saúde Pública do Espírito Santo é o primeiro do Brasil, na rede pública, a divulgar os resultados dos exames de casos suspeitos de sarampo num período de até 4 horas após o recebimento das amostras.

Segundo Rodrigues, o objetivo é reduzir ainda mais este tempo de análise e nos próximos meses o Lacen-ES já trabalha com a possibilidade de liberação dos resultados num tempo inferior a uma hora.

Vale destacar que o Ministério da Saúde, junto com as Secretarias Estaduais e Municipais de Saúde de todo Brasil realizará de 07 a 25 de outubro uma Campanha Nacional de Vacinação Contra o Sarampo, para crianças de seis meses a menores de cinco anos. Serão vacinadas todas as crianças que não possuem o registro da vacina.