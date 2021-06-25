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Atualização

Faixa de isenção do IR deve passar de R$ 1,9 mil para R$ 2,5 mil

Projeto entregue nesta sexta-feira por Paulo Guedes faz parte da reforma tributária que pretende simplificar a cobrança de impostos no Brasil

Publicado em 25 de Junho de 2021 às 12:10

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

25 jun 2021 às 12:10
Superintendência da Receita Federal, em Brasília
Superintendência da Receita Federal, em Brasília Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil
A faixa de isenção do Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF) vai subir de R$ 1,9 mil para R$ 2,5 mil, segundo projeto de lei apresentado nesta sexta-feira (25) pelo ministro da EconomiaPaulo Guedes, ao presidente da Câmara, Arthur Lira. Participaram também os ministros da Casa Civil. Luiz Carlos Ramos, e a ministra da Secretaria de Governo, Flávia Arruda.
O projeto é apontado pela equipe econômica como a segunda fase da reforma tributária do governo, que tem por objetivo simplificar o cipoal do sistema tributário brasileiro. A primeira fase já está no Congresso desde o ano passado, sem a indicação de relator até agora, e prevê a criação da Contribuição sobre Bens e Serviços (CBS), que vai unificar o PIS/Cofins.

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A proposta que será apresentada aumentou o limite de isenção, hoje em R$ 1,9 mil para R$ 2,5 mil. Além disso, para compensar a perda de arrecadação com a isenção do imposto para um número maior de contribuintes, o governo propôs a taxação de lucros e dividendos que as empresas pagam para os seus acionistas como remuneração. O governo reduziu ainda em 5 pontos a taxação do IR das empresas, que vai cair de 25% para 22,5% em 2022 e para 20% em 2023.
A ministra disse acreditar que o texto vai começar a tramitar na Câmara em breve. "O texto da reforma é fundamental. Agradeço aos presidentes da Câmara, Arthur Lira, e do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM-MG), que darão celeridade ao texto", disse Flávia Arruda. "Temos um compromisso dos presidentes para que a tramitação inicie antes do recesso legislativo."
Ramos, por sua vez, disse que o dia é histórico. "Temos muita esperança de que a reforma tributária será aprovada", disse.

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