A vacinação é crucial para a retomada econômica do país, avalia Caio Megale

Passamos a entender um pouco melhor as pressões, a complexidade. Fica mais claro que não é simplesmente ajustar as contas e pronto; é preciso costurar e coordenar com diversas áreas da sociedade, entender realidades regionais muito distintas. Eu me lembro, por exemplo, que no governo eu tive uma longa conversa com o governador (Renato Casagrande) e senadores do Espírito Santo com relação ao gás - um tema muito importante para o Estado, um dos primeiros a aderir à nova lei do gás. Em outros locais, o foco maior é a agricultura, ou o transporte, a mineração. É preciso entender as diferenças regionais, mas sempre ter uma preocupação de sustentabilidade. O papel do economista, do gestor das finanças do país, é exatamente mostrar para a sociedade que tem muita coisa que seria legal e importante gastar agora, mas, se gastar de forma insustentável, a felicidade de agora, vai ser tristeza depois. É necessário manter o equilíbrio.