Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
10 dias paralisados

Em greve, trabalhadores da Jurong fecham entrada do estaleiro no ES

Cerca de 1,4 mil trabalhadores diretos estão parados. Sem acordo, eles impedem a entrada de aproximadamente 2,5 mil funcionários terceirizados

Publicado em 16 de Setembro de 2021 às 18:20

Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

16 set 2021 às 18:20
Metalúrgicos anunciaram a greve no dia 6 de setembro Crédito: Sindimetal
Em greve desde o dia 6 de setembro, os trabalhadores do Estaleiro Jurong Aracruz (EJA), no Norte do Estado, bloquearam a entrada da empresa nesta quinta-feira (16). Os metalúrgicos não concordam com a proposta de Convenção Coletiva de Trabalho (CCT) apresentada pela companhia. Uma nova audiência está marcada para esta sexta (17), mas o fim da greve só deve ser decidido na próxima segunda (20).
O diretor executivo do Sindicato dos Metalúrgicos do Espírito Santo (Sindimetal), Roberto Pereira de Souza, afirma que a categoria já passou por seis rodadas de negociação e uma mediação com a Jurong. No entanto, não aceitam as propostas oferecidas pelos patrões.
Segundo Souza, são cerca de 1,4 mil trabalhadores contratados de forma direta em greve e, sem acordo com o estaleiro, eles bloquearam a ES-010, em Aracruz, impedindo a entrada dos funcionários terceirizados, o equivalente a 2,5 mil pessoas.
“O sentimento dos trabalhadores é o pior possível, é um nível de insatisfação muito grande. A Jurong é uma empresa muito grande, mas os funcionários têm o menor salário do Brasil, comparado a outros estaleiros do país. São pessoas que vieram de outros projetos importantes, porque o estaleiro se instalou aqui com a perspectivas de projetos que durariam 30 anos e empregariam mais de 6 mil funcionários”, evidencia.
Uma nova rodada de negociações está marcada para às 15h30 desta sexta-feira (17), no Tribunal Regional do Trabalho (TRT). Com isso, a proposta da Jurong deve ser apresentada e discutida somente na próxima segunda-feira (20), e os trabalhadores decidirão se aceitam ou se a greve continuará.

Veja Também

Norte do ES pode se transformar em novo polo portuário

Jurong tem novo contrato de R$ 875 milhões para obra em navio da Petrobras

REIVINDICAÇÕES

Segundo o Sindimetal, foi proposto aos trabalhadores um reajuste salarial escalonado que não repõe a perda inflacionária do ano. Os metalúrgicos reivindicam correção salarial compatível à inflação do período acrescido de 5%.
Além disso, pedem aumento no valor dos pisos salariais, aumento nos percentuais das horas extras, contrato de experiência de 30 dias, auxílio-refeição de R$ 40,00 por refeição, auxílio alimentação no valor de R$ 800,00 mensais e outros benefícios. No entanto, segundo o sindicato, o estaleiro apresentou as seguintes propostas:
Salário:
7% de reajuste para quem recebe até R$ 9.000,00;
4,5% para os trabalhadores com salários de até R$ 12.0000,00;
Reajuste fixo de R$ 320,00 para os empregados com salários acima de R$ 12.000,000;

Auxílio alimentação:
R$ 30,00;

O Sindimetal afirma que a Jurong negou as demais demandas.

O QUE DIZ A JURONG

A Gazeta procurou a Jurong no dia 6 de setembro, quando a greve começou, e novamente no início da tarde desta quinta-feira (16), mas não obteve resposta. O texto será atualizado se algum posicionamento for enviado.

LEIA MAIS SOBRE ECONOMIA NO ES

Gigante suíça MSC apresenta proposta para comprar a capixaba Log-In

Aeroporto de Vitória é eleito o segundo melhor do Brasil

Empresas capixabas ganham parceiros para financiar novas tecnologias

Deu match: empresas de fora compram startups do ES de olho na inovação

Made in ES: os produtos capixabas que conquistam o mundo

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Aracruz greve ES Norte Estaleiro Jurong Aracruz
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

WSL: Brasil emplaca 6 surfistas nas oitavas da etapa de Margaret River
Dois suspeitos foram presos no Rio de Janeiro após investigações da Polícia Civil do Espírito Santo
Família do ES perde R$ 400 mil em golpe na compra de carro de luxo
Imagem de destaque
Líder sênior do Hezbollah rejeita desarmamento em declaração à BBC

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados