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Seis pessoas

Grupo suspeito de causar prejuízo milionário em cooperativa de Jaguaré é preso

Prejuízo estimado é de mais de R$ 1 milhão. Prisões aconteceram durante o mês de junho no Espírito Santo e na Bahia
Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

01 jul 2022 às 12:56

Publicado em 01 de Julho de 2022 às 12:56

Cooperativa Cooabriel
Cooperativa Cooabriel Crédito: Cooabriel/Divulgação
Seis pessoas suspeitas de integrarem uma organização criminosa especializada em estelionato foram presas após causarem um prejuízo estimado em mais de R$ 1 milhão à Cooperativa Cooabriel, em Jaguaré, no Norte do Espírito Santo. As informações são da Polícia Civil.
As prisões aconteceram entre os dias 6 e 24 de junho em Jaguaré e Vila Valério, no Espírito Santo, e na cidade de Santa Cruz de Cabrália, na Bahia. Mais informações sobre as investigações e as prisões serão divulgadas em uma entrevista coletiva na tarde desta sexta-feira (1º).

TRIO FOI PRESO EM JUNHO 

A Gazeta, no dia 9 de junho, trouxe a informação de que três pessoas haviam sido presas suspeitas de aplicarem golpes na unidade da Cooabriel, em Jaguaré. A Polícia Civil foi acionada por um funcionário, que percebeu uma inconsistência nos documentos apresentados, considerados suspeitos para a transação.
A PC não informou quando ocorreram as prisões, nem deu mais detalhes sobre os golpes.
Segundo investigação policial, os prejuízos com os golpes aplicados pelo trio superam R$ 1 milhão. Os presos foram identificados como Getulio dos Reis Pereira, Ralph Vieira Brisson e Thamiris Fortuna.
De acordo com a corporação, durante a prisão, policiais civis constataram que o documento de identidade de Thamiris era falso — ela se apresentava como Maiara. Os suspeitos confessaram que participaram de outros golpes: um de R$ 300 mil e outros, cujos valores superam R$ 700 mil.
Uma decisão judicial converteu a prisão em flagrante do trio para prisão preventiva, no dia 8 de junho. Os três respondem pelo crime de estelionato.

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