Grupo suspeito de causar prejuízo milionário em cooperativa de Jaguaré é preso

Cooperativa Cooabriel Crédito: Cooabriel/Divulgação

As prisões aconteceram entre os dias 6 e 24 de junho em Jaguaré e Vila Valério , no Espírito Santo, e na cidade de Santa Cruz de Cabrália, na Bahia . Mais informações sobre as investigações e as prisões serão divulgadas em uma entrevista coletiva na tarde desta sexta-feira (1º).

TRIO FOI PRESO EM JUNHO

A Gazeta, no dia 9 de junho, trouxe a informação de que , no dia 9 de junho, trouxe a informação de que três pessoas haviam sido presas suspeitas de aplicarem golpes na unidade da Cooabriel, em Jaguaré . A Polícia Civil foi acionada por um funcionário, que percebeu uma inconsistência nos documentos apresentados, considerados suspeitos para a transação.

A PC não informou quando ocorreram as prisões, nem deu mais detalhes sobre os golpes.

Segundo investigação policial, os prejuízos com os golpes aplicados pelo trio superam R$ 1 milhão. Os presos foram identificados como Getulio dos Reis Pereira, Ralph Vieira Brisson e Thamiris Fortuna.

De acordo com a corporação, durante a prisão, policiais civis constataram que o documento de identidade de Thamiris era falso — ela se apresentava como Maiara. Os suspeitos confessaram que participaram de outros golpes: um de R$ 300 mil e outros, cujos valores superam R$ 700 mil.