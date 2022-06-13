Homem é baleado após tiros em cavalgada em Jaguaré

Na imagem, feita dentro de um carro, os ocupantes do veículo se abaixam. Na rua, pessoas começaram a correr para se proteger. Tudo aconteceu nas proximidades de um portão do Parque de Exposições da cidade.

Em relato para a PM, no pronto-socorro, a vítima disse que não sabia de onde veio o tiro que o acertou. Os policiais foram até o local do ocorrido, mas não encontraram ninguém.