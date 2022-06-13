Homem é baleado após tiros em cavalgada em Jaguaré

Uma cavalgada foi marcada por tiros na tarde deste domingo (12) em Jaguaré, no Norte do Espírito Santo. Segundo informações da Polícia Militar, um jovem, de 20 anos, que estava montado em um cavalo foi baleado no braço. Ele precisou ser socorrido e deu entrada no pronto-socorro da cidade. Em um vídeo, é possível ouvir vários disparos em um local com concentração de pessoas.
Na imagem, feita dentro de um carro, os ocupantes do veículo se abaixam. Na rua, pessoas começaram a correr para se proteger. Tudo aconteceu nas proximidades de um portão do Parque de Exposições da cidade.
Em relato para a PM, no pronto-socorro, a vítima disse que não sabia de onde veio o tiro que o acertou. Os policiais foram até o local do ocorrido, mas não encontraram ninguém.
A Polícia Civil informou que o caso foi registrado como tentativa de homicídio e segue sob investigação da Delegacia de Polícia de Jaguaré e, até o momento, nenhum suspeito foi detido. A população pode denunciar através do Disque-denúncia (181) qualquer tipo de irregularidade, ilegalidade ou repassar informações que ajudem as polícias na elucidação de delitos ou infrações. A ligação é gratuita e pode ser realizada em qualquer município do Estado.