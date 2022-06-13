Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Correria em rua

Homem é baleado após tiros em cavalgada em Jaguaré

Imagens, feitas dentro de um carro, mostram o momento em que ocorreram vários disparos neste domingo (12). Veja o vídeo

Publicado em 13 de Junho de 2022 às 13:10

Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

13 jun 2022 às 13:10
Uma cavalgada foi marcada por tiros na tarde deste domingo (12) em Jaguaré, no Norte do Espírito Santo. Segundo informações da Polícia Militar, um jovem, de 20 anos, que estava montado em um cavalo foi baleado no braço. Ele precisou ser socorrido e deu entrada no pronto-socorro da cidade. Em um vídeo, é possível ouvir vários disparos em um local com concentração de pessoas.
Na imagem, feita dentro de um carro, os ocupantes do veículo se abaixam. Na rua, pessoas começaram a correr para se proteger.  Tudo aconteceu nas proximidades de um portão do Parque de Exposições da cidade.
Em relato para a PM, no pronto-socorro, a vítima disse que não sabia de onde veio o tiro que o acertou. Os policiais foram até o local do ocorrido, mas não encontraram ninguém. 
Polícia Civil informou que o caso foi registrado como tentativa de homicídio e segue sob investigação da Delegacia de Polícia de Jaguaré e, até o momento, nenhum suspeito foi detido. A população pode denunciar através do Disque-denúncia (181) qualquer tipo de irregularidade, ilegalidade ou repassar informações que ajudem as polícias na elucidação de delitos ou infrações. A ligação é gratuita e pode ser realizada em qualquer município do Estado.

Veja Também

Suspeito de matar a companheira em Jaguaré é preso na Bahia

Trio é preso suspeito de tentar aplicar golpe na Cooabriel em Jaguaré

Adolescente é morto por policiais em Jaguaré; PM diz que houve confronto

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Jaguaré Polícia Militar
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Michelle Barros e Shia Phoenix anunciam gravidez do primeiro filho
Michelle Barros e Shia Phoenix anunciam gravidez do primeiro filho
Imagem de destaque
Quem é o delegado da PF alvo de ordem do governo Trump para deixar os EUA
Veja como é a declaração do IR do MEI e por que categoria entrega dois documentos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados