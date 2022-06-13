Suspeito de matar a companheira em Jaguaré é preso na Bahia

Foi preso na Bahia, neste domingo (12), Romildo Rosa dos Santos, suspeito de matar a companheira no interior de Jaguaré, no Norte do Espírito Santo, em abril deste ano. A vítima, Dara Leonel de Souza, de 22 anos, foi espancada após o casal voltar de uma festa e não resistiu aos ferimentos. A prisão ocorreu em um bar, no distrito de Juerana, na cidade baiana de Caravelas. O homem tinha um mandado de prisão em aberto pelo crime.
Segundo informações levantadas pela Polícia Militar, em Jaguaré, Romildo trabalhava durante a semana na colheita do café em uma fazenda de Linhares. Aos finais de semana, viajava para a Bahia. Houve um trabalho de cooperação das polícias dos dois Estados para a operação.
O serviço de inteligência recebeu a informação de que o homem estaria em um bar e efetuou a prisão no local. Ele foi encaminhado para a Delegacia de Teixeira de Freitas, outra cidade do Sul da Bahia.
Unique de Souza Leonel, irmão de Dara, disse que a família soube da prisão de Romildo e ficou um pouco mais tranquila com a notícia e aguarda pelos próximos passos do caso.
A Polícia Civil informou que o suspeito foi preso e encaminhado ao Sistema Prisional da Bahia.
O CRIME
Dara Leonel de Souza, de 22 anos, foi morta em abril deste ano por espancamento. Segundo informações da Polícia Militar, na época, testemunhas relataram que Romildo e a vítima tiveram um desentendimento em uma festa.
“No dia do fato, o casal estava em uma festa na localidade de Abóbora, em Jaguaré, onde houve uma discussão por conta de ciúmes entre os envolvidos. A vítima saiu a pé do local e o suspeito foi embora em uma motocicleta”, contou a delegada Gabriella Zaché, titular da Delegacia de Polícia de Jaguaré.
Tudo aconteceu dentro da casa onde o casal morava, na frente dos filhos, uma menina de 7 anos, e um menino de 4. O último era da união dos dois. Testemunhas chegaram ao local e viram o corpo da mulher ao chão, com ferimentos em todo o corpo, e Romildo próximo. O homem depois fugiu.
Dara ainda recebeu socorro e foi encaminhada para uma unidade de saúde de Jaguaré, mas faleceu.