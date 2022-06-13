Suspeito de matar a companheira em Jaguaré é preso na Bahia

Dara Leonel de Souza, de 22 anos Crédito: Redes Sociais

Segundo informações levantadas pela Polícia Militar , em Jaguaré, Romildo trabalhava durante a semana na colheita do café em uma fazenda de Linhares. Aos finais de semana, viajava para a Bahia. Houve um trabalho de cooperação das polícias dos dois Estados para a operação.

O serviço de inteligência recebeu a informação de que o homem estaria em um bar e efetuou a prisão no local. Ele foi encaminhado para a Delegacia de Teixeira de Freitas, outra cidade do Sul da Bahia.

Unique de Souza Leonel, irmão de Dara, disse que a família soube da prisão de Romildo e ficou um pouco mais tranquila com a notícia e aguarda pelos próximos passos do caso.

A Polícia Civil informou que o suspeito foi preso e encaminhado ao Sistema Prisional da Bahia.

O CRIME

Dara Leonel de Souza, de 22 anos, foi morta em abril deste ano por espancamento. Segundo informações da Polícia Militar, na época, testemunhas relataram que Romildo e a vítima tiveram um desentendimento em uma festa.

“No dia do fato, o casal estava em uma festa na localidade de Abóbora, em Jaguaré, onde houve uma discussão por conta de ciúmes entre os envolvidos. A vítima saiu a pé do local e o suspeito foi embora em uma motocicleta”, contou a delegada Gabriella Zaché, titular da Delegacia de Polícia de Jaguaré.