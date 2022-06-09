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Em flagrante

Trio é preso suspeito de tentar aplicar golpe na Cooabriel em Jaguaré

Dois homens e uma mulher foram presos após funcionário da cooperativa desconfiar de documentos apresentados. Segundo a polícia, trio aplicou golpes que superam R$ 1 milhão

Publicado em 09 de Junho de 2022 às 19:43

Viviane Maciel

Viviane Maciel

Publicado em 

09 jun 2022 às 19:43
Materiais apreendidos com os suspeitos durante a prisão.
Identidade falsa e outros objetos apreendidos com os suspeitos durante a prisão. Crédito: Polícia Civil
Três pessoas foram presas em flagrante enquanto tentavam aplicar um golpe na unidade da Cooperativa Agrária dos Cafeicultores de São Gabriel (Cooabriel) em Jaguaré, no Norte do Espírito Santo. A Polícia Civil foi acionada por um funcionário, que percebeu uma inconsistência nos documentos apresentados suspeitos para a transação. Segundo investigação policial, os prejuízos com os golpes aplicados pelo trio superam R$ 1 milhão. Os presos foram identificados como Getulio dos Reis Pereira, Ralph Vieira Brisson e Thamiris Fortuna.
De acordo com a corporação, durante a prisão, policiais civis constataram que o documento de identidade de Thamiris era falso — ela se apresentava como Maiara. Os suspeitos confessaram que participaram de outros golpes: um de R$ 300 mil e outros, cujos valores superam R$ 700 mil.
A Polícia Civil não informou quando ocorreram as prisões em flagrante, nem detalhes de como os golpes eram aplicados. Nesta quarta-feira (8), elas foram convertidas em prisões preventivas pelo Juiz Alcenir José Demo, da Vara Única de Jaguaré. Segundo consta no processo, os golpes aplicados pelos suspeitos foram em “pessoas idosas que economizaram a vida toda, para quando chegar a velhice terem uma segurança, deixando esses valores depositados em forma de saca de café, sendo subtraídos pelos autuados de forma ardilosa, organizada”, afirma a decisão.
Segundo a Secretaria de Estado da Justiça (Sejus), Getúlio e Ralph foram encaminhados para o Centro de Detenção Provisória de São Mateus, e Thamiris está presa na Penitenciária Regional de São Mateus. O trio responde pelo crime de estelionato.
Procurada para comentar sobre o caso, a Cooabriel — cooperativa vítima da tentativa de golpe — informou que aguarda as investigações da Polícia Civil.
A Polícia Civil foi procurada pela reportagem para informar quando as prisões em flagrante foram realizadas e mais informações sobre como os golpes eram aplicados. A instituição, no entanto, respondeu "que trata-se de investigação sigilosa e qualquer divulgação poderá prejudicar o andamento da investigação. Detalhes só serão divulgados após a conclusão do Inquérito Policial".
A reportagem tenta contato com a defesa dos presos e, quando houver posicionamento, a matéria será atualizada.

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