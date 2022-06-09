O motorista suspeito de ter atropelado e arrastado um ciclista em Vila Velha no último fim de semana foi identificado, mas não teve o nome divulgado pela Polícia Civil. Após ter fugido do local do atropelamento e ter sido procurado na própria casa, ele se apresentou na Delegacia Especializada de Delitos de Trânsito na manhã desta quinta-feira (9).
Em nota, a corporação informou que o condutor do carro — que estava acompanhado do advogado — foi liberado após "procedimentos legais". O caso segue sendo investigado, mas outras informações não foram repassadas, como provável motivação ou possível relação com a vítima.
Uma câmera de segurança flagrou o atropelamento. O automóvel aparece atrás da bicicleta, bate em um carro estacionado e depois atinge o ciclista — que, logo em seguida, é atingido novamente pelo mesmo veículo e arrastado por alguns metros na Avenida Jerônimo Monteiro, no bairro Aribiri, no último domingo (5).
Conforme informado pela Polícia Militar na ocasião, a vítima foi levada de ambulância para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), em Vitória. O estado de saúde dela não foi divulgado. Já o suspeito ainda teria batido em um segundo automóvel e fugido a pé do local, sem prestar socorro.
Motorista que arrastou ciclista em Vila Velha e fugiu é identificado