Motorista que arrastou ciclista em Vila Velha e fugiu é identificado

Em nota, a corporação informou que o condutor do carro — que estava acompanhado do advogado — foi liberado após "procedimentos legais". O caso segue sendo investigado, mas outras informações não foram repassadas, como provável motivação ou possível relação com a vítima.

Uma câmera de segurança flagrou o atropelamento. O automóvel aparece atrás da bicicleta, bate em um carro estacionado e depois atinge o ciclista — que, logo em seguida, é atingido novamente pelo mesmo veículo e arrastado por alguns metros na Avenida Jerônimo Monteiro, no bairro Aribiri, no último domingo (5).