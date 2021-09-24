Primeira instituição financeira cooperativa do Brasil chega ao Espírito Santo

Notas de real Crédito: Imagem de Joel santana Joelfotos por Pixabay

Primeira instituição financeira cooperativa do Brasil, com mais de 5 milhões de associados no país, a Sicredi chega ao Espírito Santo nesta sexta-feira (24/09), quando serão inauguradas duas agências em Colatina. As lojas de atendimento começarão a operar no dia 27, próxima segunda-feira. A instituição passará a estar presente em 25 estados, além do Distrito Federal, oferecendo mais de 300 produtos e serviços financeiros aos associados das zonas urbanas e rurais.

Fachada loja Sicredi Crédito: divulgação

“A expansão do cooperativismo de crédito representa a possibilidade de crescimento e o fortalecimento econômico e social das comunidades. Esse é o sentimento que temos com o início da atuação no Espírito Santo. Para nós, é uma conquista muito significativa. As cooperativas têm atuação local e próxima dos associados, existindo uma genuína valorização das características e das realidades das regiões onde estão presentes, o que fomenta o desenvolvimento sustentável. Temos conseguido manter esse aspecto muito forte em todos os estados onde atuamos”, explica o vice-presidente da Central Sicredi Sul/Sudeste, Márcio Port.

Vice-presidente da Central Sicredi Sul/Sudeste, Márcio Port Crédito: divulgação

Até o fim do segundo semestre, o Sicredi prevê estar presente em seis municípios capixabas: Colatina, Linhares, Cachoeiro de Itapemirim, Pinheiros, Marataízes e Vitória, totalizando nove pontos de atendimento no Estado.

“Com a chegada em Colatina, reforçamos nosso compromisso com o crescimento local e com a melhoria da qualidade de vida das pessoas por meio do modelo de atuação do Sicredi, que busca atender às necessidades de seus associados e fomentar as potencialidades da região”, destaca Port.

Meetup “Vamos Conectar” no dia 1º de outubro

Organizado em conjunto pela Mobilização Capixaba pela Inovação (MCI), Vale da Moqueca, Sebrae/ES e o Hub Base27, o meetup "Vamos Conectar" será realizado no próximo dia 1º de outubro na área externa do Base 27, em Vitória, a partir das 18h30. É o retorno do evento de forma presencial. O encontro tem como objetivos apresentar brevemente para a comunidade empreendedora o papel do canal "Diálogos com Startups" do MCI, a trilha empreendedora prevista até o fim deste ano, e principalmente, proporcionar momento para networking entre os empreendedores.

Para participar, é preciso se inscrever no site do evento . O valor do ingresso custa R$25 no primeiro lote e as vagas são limitadas.

Novidade no Colibri 2021

A convite do presidente do Sinapro-ES, Alexandre Pedroni, e da diretora executiva da Feelin´ Marketing e Eventos, Juliana Ávila, o publicitário e produtor de conteúdo Guilherme Barbosa assumiu a curadoria de conteúdo do 34º Festival Colibri.

Guilherme hoje está à frente do canal Sem Espuma, no YouTube, e foi um dos sócios da Agência Ball, que há 10 anos foi responsável pelo reposicionamento do mais tradicional prêmio da propaganda capixaba, que virou um festival.

Guilherme Barbosa, produtor de conteúdo do canal do Youtube "Sem Espuma" Crédito: divulgação

“O convite foi irrecusável. É uma chance enorme de realmente colocarmos em pauta o que a propaganda capixaba precisa discutir: o seu futuro, mas sem espuma”, diz Guilherme, usando o bordão que dá nome ao seu canal.

O Festival conta com 19 categorias. Os profissionais serão indicados pelas agências do Sinapro-ES e a votação será pelo público inscrito no evento. ​Uma das novidades deste ano é que os profissionais que trabalham nas agências também serão premiados (nas áreas de Mídia, Atendimento, Criação e Digital).

Dentre os convidados já confirmados para a edição 2021, está a presidente da AMPRO, Alexis Paglarini, que trará as novidades do Cannes Lion Live Show, e a diretora global de Criação na Ogilvy Uk, Juliana Paracencio, que vai falar sobre a campanha “Tema: Dove - courage is beautiful”.

Participe você também!

Às quintas-feiras (excepcionalmente aos finais de semana), a coluna Pelo Mercado traz informações sobre o que está acontecendo no universo de comunicação e marketing do Espírito Santo e do mundo. Tendências de mercado, pesquisas, comportamento de consumo, campanhas, cases, vagas de emprego na área e movimentações nas agências capixabas; tudo isso construído com um olhar voltado para nosso Estado, dando voz e valorizando todos os profissionais que constroem diariamente nosso mercado.