Agronegócio toma crédito de R$ 1 bilhão e Sicoob bate recorde no ES

Produtores rurais do Espírito Santo
chegaram a um número relevante nos últimos dias: com mais de 8 mil contratos assinados, eles possuem mais de R$ 1 bilhão em operações de crédito ativas no Sicoob ES. O mais importante dessa história é que grande parte disso é para investimento em modernização de processos, ampliação e renovação de lavouras e maior capacidade de produção.
Os volumes captados por operação estão cada vez maiores. Para Nailson Dalla Bernardina, diretor-executivo da instituição, isso revela crescimento e mais capacidade de investimento. Nos últimos 12 meses, a expansão do crédito rural concedido pela cooperativa é de 39%.
Boa parte dos recursos será destinada para fazer investimentos e capital de giro de financiamento agroindustrial: R$ 412,4 milhões. Para comercialização serão R$ 137 milhões.
Embora seja de uma instituição apenas, o dado é relevante. O Sicoob é o maior repassador do Estado de recursos do Fundo de Defesa da Economia Cafeeira (Funcafé) e a segunda maior instituição financeira em total de liberações do Plano Safra no Espírito Santo.