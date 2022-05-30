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Financiamento

Agronegócio toma crédito de R$ 1 bilhão e Sicoob bate recorde no ES

A melhor notícia é que dinheiro está indo prioritariamente para os investimentos, fazendo os negócios maiores, mais eficientes e agregando valor

Publicado em 30 de Maio de 2022 às 17:29

Públicado em 

30 mai 2022 às 17:29
Abdo Filho

Colunista

Abdo Filho

Gado
Crédito: Carlos Alberto
Produtores rurais do Espírito Santo chegaram a um número relevante nos últimos dias: com mais de 8 mil contratos assinados, eles possuem mais de R$ 1 bilhão em operações de crédito ativas no Sicoob ES. O mais importante dessa história é que grande parte disso é para investimento em modernização de processos, ampliação e renovação de lavouras e maior capacidade de produção.
Os volumes captados por operação estão cada vez maiores. Para Nailson Dalla Bernardina, diretor-executivo da instituição, isso revela crescimento e mais capacidade de investimento. Nos últimos 12 meses, a expansão do crédito rural concedido pela cooperativa é de 39%. 
Boa parte dos recursos será destinada para fazer investimentos e capital de giro de financiamento agroindustrial: R$ 412,4 milhões. Para comercialização serão R$ 137 milhões. 
Embora seja de uma instituição apenas, o dado é relevante. O Sicoob é o maior repassador do Estado de recursos do Fundo de Defesa da Economia Cafeeira (Funcafé) e a segunda maior instituição financeira em total de liberações do Plano Safra no Espírito Santo.

Correção

30/05/2022 - 6:35
A versão inicial da coluna trazia um erro no valor que seria destinado para industrialização. O valor correto  é de R$ 609 mil.

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Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

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