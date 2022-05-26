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Infraestrutura

Governo do ES estuda modelo para concessão de rodovias do interior

O Bandes vai se debruçar sobre o assunto no segundo semestre, mas já há um escopo. A intenção é dividir a malha rodoviária estadual em blocos regionais

Publicado em 26 de Maio de 2022 às 04:30

Públicado em 

26 mai 2022 às 04:30
Abdo Filho

Colunista

Abdo Filho

Rodovia do Penedo é liberada em Itapemirim, no Sul do Estado
O trecho da rodovia do Penedo, que fica no interior de Itapemirim Crédito: Divulgação | Prefeitura Municipal de Itapemirim
Visando aumentar a eficiência dos gastos, melhorar a qualidade da manutenção do que já está pronto, além de ampliar e modernizar a malha rodoviária, o governo do Estado está em busca de um modelo que atraia a iniciativa privada. A ideia é fazer isso tudo sem que seja cobrado pedágio.
O Bandes vai se debruçar sobre o assunto no segundo semestre, mas já há um escopo. A intenção é dividir a malha rodoviária estadual em blocos regionais, ainda não se sabe quantos, e conceder estes blocos à iniciativa privada. O objetivo é que as empresas interessadas assumam a manutenção e, se for o caso, algumas ampliações. O governo do Estado vai remunerar as empresas com o dinheiro que economizará com as infindáveis operações tapa-buraco. Por isso não haveria pedágio.

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Os defensores da ideia acreditam que teremos estradas melhores, mais seguras, eficentes e a um custo menor. Também projetam que haveria recurso suficiente para remunerar as empresas vencedoras e para que o Estado entre em projetos mais estratégicos, deixando de lado o que chamam de ciclo vicioso do tapa-buraco.
O sistema já é utilizado na Europa. A concessão sem pedágio também pode ser a solução para a Terceira Ponte.

Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

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