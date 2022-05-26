Governo do ES estuda modelo para concessão de rodovias do interior

O trecho da rodovia do Penedo, que fica no interior de Itapemirim Crédito: Divulgação | Prefeitura Municipal de Itapemirim

Visando aumentar a eficiência dos gastos, melhorar a qualidade da manutenção do que já está pronto, além de ampliar e modernizar a malha rodoviária, o governo do Estado está em busca de um modelo que atraia a iniciativa privada. A ideia é fazer isso tudo sem que seja cobrado pedágio.

O Bandes vai se debruçar sobre o assunto no segundo semestre, mas já há um escopo. A intenção é dividir a malha rodoviária estadual em blocos regionais, ainda não se sabe quantos, e conceder estes blocos à iniciativa privada. O objetivo é que as empresas interessadas assumam a manutenção e, se for o caso, algumas ampliações. O governo do Estado vai remunerar as empresas com o dinheiro que economizará com as infindáveis operações tapa-buraco. Por isso não haveria pedágio.