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Mercado infantil

Pimpolho investe em novos produtos para crescer 40% em 2022

Marca que nasceu em uma garagem no Centro de Vila Velha está fazendo relevantes investimentos na diversificação de sua produção

Publicado em 24 de Maio de 2022 às 18:27

Públicado em 

24 mai 2022 às 18:27
Abdo Filho

Colunista

Abdo Filho

Dinheiro - investimento - gráfico
Crédito: Carlos Alberto
Inaugurada em 1962, no Centro de Vila Velha, na garagem da casa de José Brito e Nilza Azevedo, a tradicional marca capixaba de produtos infantis Pimpolho está hoje em mais de 3 mil cidades brasileiras e 40 países. A garagem dos fundadores, claro, há muito não comporta as demandas da empresa. Hoje, toda a operação está num galpão de 10 mil m2 construído na Serra.
Famosa pela fabricação de roupas e calçados para bebês, a empresa aposta na diversificação de seu mix de produtos para ver seu faturamento crescer 40% em 2022. Para isso, está em curso um investimento de R$ 40 milhões em pessoas, design de produto, controle, estudo de mercado, espaço físico, marketing, vendas e novos modelos de governança.
A linha de cuidados com o bebê é foco principal desse novo mercado que a Pimpolho está desbravando. É a chamada puericultura, área que se dedica ao estudo dos cuidados com o ser humano em desenvolvimento. Trata-se de uma área da saúde, mas que, claro, toca a indústria, que é responsável pela fabricação de chupetas, mamdeiras, berços, carrinhos e uma infinidade de outros acessórios. Hoje, a Pimpolho tem 7,5 mil itens no seu catálogo, até o final do ano serão 9 mil.

Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

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