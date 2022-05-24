Pimpolho investe em novos produtos para crescer 40% em 2022

Famosa pela fabricação de roupas e calçados para bebês, a empresa aposta na diversificação de seu mix de produtos para ver seu faturamento crescer 40% em 2022. Para isso, está em curso um investimento de R$ 40 milhões em pessoas, design de produto, controle, estudo de mercado, espaço físico, marketing, vendas e novos modelos de governança.

A linha de cuidados com o bebê é foco principal desse novo mercado que a Pimpolho está desbravando. É a chamada puericultura, área que se dedica ao estudo dos cuidados com o ser humano em desenvolvimento. Trata-se de uma área da saúde, mas que, claro, toca a indústria, que é responsável pela fabricação de chupetas, mamdeiras, berços, carrinhos e uma infinidade de outros acessórios. Hoje, a Pimpolho tem 7,5 mil itens no seu catálogo, até o final do ano serão 9 mil.