Homem é morto a tiros após briga em lanchonete de Pinheiros

Um homem foi assassinado a tiros na madrugada deste sábado (24) após uma briga em uma lanchonete no Centro de Pinheiros, no Norte do Espírito Santo. A vítima foi identificada pela Polícia Militar como Ramon Pereira Araújo Rocha, que não teve a idade informada, e trabalhava como embalador de mamão no mesmo município. A morte dele foi confirmada no local por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).
A companheira de Ramon relatou para os policiais que o crime teria sido motivado por uma discussão entre a vítima e o suspeito por conta da ordem da fila dos banheiros do estabelecimento. Segundo a PM, a vítima levou vários tiros na cabeça. O autor dos disparos fugiu, mas já foi identificado e é procurado pela polícia.
O caso é investigado pela Delegacia de Polícia (DP) de Pinheiros, que vai apurar as circunstâncias do crime. A Polícia Civil informou que até o momento nenhum suspeito foi detido e detalhes da investigação não serão divulgados, por enquanto. A corporação destaca que a população pode contribuir nas investigações com informações de forma anônima através do Disque-Denúncia 181.
O corpo de Ramon foi encaminhado ao Serviço Médico Legal (SML) de Linhares para ser necropsiado e, depois, liberado aos familiares.