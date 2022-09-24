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Violência no Norte

Homem é morto a tiros após briga em lanchonete de Pinheiros

A companheira de Ramon Pereira Araújo Rocha relatou aos policiais que o crime teria sido motivado por uma discussão pela ordem da fila dos banheiros do estabelecimento
Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

24 set 2022 às 13:13

Publicado em 24 de Setembro de 2022 às 13:13

Local do crime, no Centro de Pinheiros
Local do crime, no Centro de Pinheiros Crédito: Reprodução
Um homem foi assassinado a tiros na madrugada deste sábado (24) após uma briga em uma lanchonete no Centro de Pinheiros, no Norte do Espírito Santo. A vítima foi identificada pela Polícia Militar como Ramon Pereira Araújo Rocha, que não teve a idade informada, e trabalhava como embalador de mamão no mesmo município. A morte dele foi confirmada no local por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).
A companheira de Ramon relatou para os policiais que o crime teria sido motivado por uma discussão entre a vítima e o suspeito por conta da ordem da fila dos banheiros do estabelecimento. Segundo a PM, a vítima levou vários tiros na cabeça. O autor dos disparos fugiu, mas já foi identificado e é procurado pela polícia.
O caso é investigado pela Delegacia de Polícia (DP) de Pinheiros, que vai apurar as circunstâncias do crime. A Polícia Civil informou que até o momento nenhum suspeito foi detido e detalhes da investigação não serão divulgados, por enquanto. A corporação destaca que a população pode contribuir nas investigações com informações de forma anônima através do Disque-Denúncia 181.
O corpo de Ramon foi encaminhado ao Serviço Médico Legal (SML) de Linhares para ser necropsiado e, depois, liberado aos familiares.

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