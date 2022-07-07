Dupla é presa suspeita de matar jovem em emboscada em Pinheiros

Dupla é presa suspeita de matar jovem a tiros em Pinheiros Crédito: Policia Civil | Divulgação

Dois homens, de 22 e 28 anos, foram presos na manhã desta quarta-feira (6) suspeitos de serem autores do assassinato de um jovem de 22 anos no dia 12 de fevereiro deste ano, na zona rural de Pinheiros , no Norte do Espírito Santo . Segundo a Polícia Civil , Artur Porfírio de Souza conhecia a dupla e foi atraído até uma barragem, onde foi morto por diversos disparos de arma de fogo. A corporação informou que o crime tem relação com o tráfico de drogas no município.

“A suposta motivação do crime pode estar relacionada à briga interna na facção criminosa, uma vez que a vítima e os autores do crime faziam parte do mesmo grupo criminoso que atua no tráfico de drogas em diversos bairros da cidade de Pinheiros”, disse o titular da Delegacia de Polícia (DP) de Pinheiros, delegado Eduardo Mota.

O jovem de 22 anos foi preso em uma padaria no Centro de Pinheiros, e o homem de 28 anos foi detido na residência dele, no bairro Domiciano. Na delegacia, os suspeitos negaram envolvimento no crime e informaram que eram amigos da vítima.

“Já era prevista a negativa de autoria por parte dos investigados. Solicitamos na Justiça os mandados de prisão temporária de 30 dias para os suspeitos, para que as investigações sejam concluídas. Novas prisões poderão ocorrer, porque as investigações indicam o suposto envolvimento de outras pessoas no crime”, informou o delegado.