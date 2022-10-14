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São Gabriel da Palha

Vereador é denunciado por suspeita de forçar jovem a beijá-lo no ES; veja vídeo

Ministério Público apresentou denúncia à Justiça e oficiou a Câmara Municipal, que abriu investigação interna que pode levar à perda do mandato do parlamentar
Viviane Maciel

Viviane Maciel

Publicado em 

13 out 2022 às 21:21

Publicado em 13 de Outubro de 2022 às 21:21

O vereador Levi Alves Pinheiro (PMN), o “Guinha”, de São Gabriel da Palha, cidade do Noroeste do Espírito Santo, foi denunciado por suspeita de forçar uma jovem de 19 anos a beijá-lo dentro da Câmara Municipal. A situação foi flagrada por uma câmera de segurança no dia 22 de setembro.
A denúncia foi apresentada pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo (MPES) à Justiça, sendo que a Câmara do município também foi notificada. A casa legislativa também abriu uma investigação interna do caso que pode levar à perda do mandato do parlamentar.
Segundo apuração de A Gazeta, o vereador teria chamado a jovem até o local, que foi acompanhada por outras duas pessoas. No vídeo, é possível ver as duas pessoas entrando em uma sala, enquanto o parlamentar segura a mulher pelo ombro. Após isso, o vereador segura o rosto da jovem, que tenta se desvencilhar, e a beija duas vezes.
Vereador de São Gabriel da Palha, Levi Alves Pinheiro (PMN), conhecido como “Guinha”.
Vereador de São Gabriel da Palha, Levi Alves Pinheiro (PMN), conhecido como “Guinha” Crédito: Redes Sociais
O MPES informou que, por meio da Promotoria de Justiça de São Gabriel da Palha, ajuizou denúncia referente ao caso e oficiou a Câmara Municipal. Por nota, o órgão informou que não é possível fornecer mais informações porque o caso tramita em segredo de Justiça.
O presidente da Câmara, Dayson Marcelo Barbosa (PSD), informou que a casa também abriu procedimento interno para apurar a denúncia, que foi feita de forma anônima. Caso seja constatada a quebra de decoro do parlamentar, Levi Alves pode ter o mandato cassado.
Dayson também afirmou que a Câmara de São Gabriel da Palha está tomando todas as medidas cabíveis e contribuindo com a Justiça.

OUTRO LADO

A Gazeta tentou contato por telefone com o vereador Levi Alves Pinheiro nesta quinta-feira (13), mas ele não foi localizado pela reportagem para comentar a denúncia.
"Guinha" é vereador no município desde 2013, exercendo agora seu terceiro mandato na Câmara Municipal.

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