Justiça determina que prefeito de Marataízes volte ao cargo

Tininho Batista foi afastado do cargo no dia 14 de junho deste ano por decisão judicial Crédito: Divulgação

No despacho de sexta-feira (7) com a decisão, o juiz Antônio Ivan Athie aponta que Tininho foi afastado do cargo “dada a necessidade de preservar investigações policiais quanto à possível prática de corrupção”.

Além disso, o documento, que trata do pedido de reconsideração formulado pela defesa de Robertino Batista da Silva, diz que o afastamento do prefeito não é mais necessário, em função do término das investigações.

PROCESSO SOB SIGILO

O TRF foi procurado, porém informou que o processo se encontra sob sigilo. “Portanto não podemos passar qualquer informação, por ora”, comunicou.