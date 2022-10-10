Justiça determina que prefeito de Marataízes volte ao cargo

O Tribunal Regional Federal da 2ª Região (TRF-2) revogou a decisão de afastamento do prefeito eleito de Marataízes, Robertino Batista da Silva (PDT), o Tininho, e determinou sua volta ao cargo. Afastado em junho deste ano por decisão judicial, durante a Operação Salvação, deflagrada pela Polícia Federal, ele retorna ao comando da Prefeitura nesta terça-feira (11), como informou a assessoria da administração municipal.
A PF investigou a suspeita de crimes de corrupção e lavagem de dinheiro envolvendo servidores públicos em contrato da área da Saúde custeado com verbas federais. Com o prefeito afastado, quem havia assumido o posto foi o vice-prefeito Jaiminho Machado.
No despacho de sexta-feira (7) com a decisão, o juiz Antônio Ivan Athie aponta que Tininho foi afastado do cargo “dada a necessidade de preservar investigações policiais quanto à possível prática de corrupção”.
Além disso, o documento, que trata do pedido de reconsideração formulado pela defesa de Robertino Batista da Silva, diz que o afastamento do prefeito não é mais necessário, em função do término das investigações.
PROCESSO SOB SIGILO
O TRF foi procurado, porém informou que o processo se encontra sob sigilo. “Portanto não podemos passar qualquer informação, por ora”, comunicou.
Em contato com a reportagem, a advogada do prefeito, Aline Dutra, destacou que a decisão judicial foi "devidamente cumprida". "A partir de amanhã (terça-feira), o Sr. Robertino, depois de mais de 110 dias, retornará ao cargo. A justiça foi feita”, comentou.