Vice-prefeito Jaiminho Machado assumiu o posto de prefeito interino Crédito: Divulgação \ Prefeitura de Marataízes

O secretário municipal de Saúde, Eraldo Duarte Silva Junior, e o secretario municipal de Obras e Urbanismo, Ricardo Pepe Reis, também foram afastados em operação deflagrada pela Polícia Federal nesta terça-feira (14). O órgão investiga fraudes em contrato da área da Saúde.

Your browser does not support the audio element. Com prefeito afastado, vice Jaiminho Machado assume cargo em Marataízes

De acordo com as informações da prefeitura, Jaiminho Machado já nomeou o novo secretário de Saúde interino: João Antônio Neto. Ele já é servidor da prefeitura e estava lotado na Secretaria Municipal de Governo.

O nome para assumir a Secretaria de Obras ainda não foi escolhido. Enquanto isso, o vice-prefeito vai acumular a função e responder pela pasta de obras.

Ainda de acordo com o município, o prefeito afastado Robertino Batista da Silva quer recorrer e retornar ao cargo. A Gazeta tentou contato com o advogado dele para verificar a informação e entender a posição do político, porém, ainda não houve retorno. Caso ele se manifeste, esse conteúdo será atualizado.



OPERAÇÃO SALVAÇÃO