Prefeito e secretários de Marataízes são afastados dos cargos pela Justiça

Prefeito de Marataízes, Robertino Batista da Silva Crédito: Divulgação

O prefeito de Marataízes , Robertino Batista da Silva, o secretário municipal de Saúde, Eraldo Duarte Silva Junior, e o secretario municipal de Obras e Urbanismo, Ricardo Pepe Reis, foram afastados da prefeitura por decisão judicial. A informação foi confirmada pela comunicação da prefeitura da cidade.

A decisão, por envolver membros do Executivo municipal com direito a foro privilegiado, foi tomada pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região (TRF 2).

A informação do afastamento foi conformada pela assessoria de comunicação do município no final da manhã. Segundo o município, o período do afastamento é de 90 dias.

“A prefeitura de Marataízes foi notificada a afastar o prefeito, secretários de saúde e de obras, e vai proceder com as determinações judiciais", disse em nota a prefeitura. Segundo a assessoria de imprensa da cidade, o processo corre em segredo, portanto, não serão passadas mais informações. "Quanto ao prefeito Tininho, vai acionar o seu jurídico para apresentar as suas versões sobre os fatos”, divulgou o setor de comunicação.

O vice-prefeito José Amintas Pinheiro Machado foi procurado pela reportagem, mas ele não atendeu as ligações. Os secretários citados também não foram localizados pela reportagem de A Gazeta.

OPERAÇÃO

A Polícia Federal realizou uma operação na manhã desta terça-feira (14) para investigar supostas solicitações de propina que teriam sido cobradas por agentes públicos do município de Marataízes.

A Operação Salvação, segundo a PF, investiga os crimes de corrupção e lavagem de dinheiro envolvendo servidores públicos em contrato da área da saúde custeado com verbas federais.

De acordo com o superintendente regional da Polícia Federal no Espírito Santo, Eugênio Ricas, foram cumpridos seis mandados de busca e apreensão e três ordens judiciais de afastamento temporário das funções públicas, além de sequestro de bens.